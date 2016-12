Nasce la fondazione per Mia Martini

foto LaPresse Correlati LE FOTO PIU' BELLE 11:12 - Una fondazione a Roma per ricordare Mia Martini, valorizzare progetti musicali emergenti, con un’attenzione particolare al femminile, ma anche iniziative etiche e sociali indirizzate al recupero psicologico, sempre attraverso il linguaggio musicale, di donne violate, e la creazione di un archivio definitivo. Un'iniziativa fortemente voluta da Leda Bertè, sorella maggiore della grande interprete scomparsa il 12 maggio 1995. - Unaper ricordare, valorizzare progetti musicali emergenti, con un’attenzione particolare al femminile, ma anche iniziative etiche e sociali indirizzate al recupero psicologico, sempre attraverso il linguaggio musicale, di donne violate, e la creazione di un archivio definitivo. Un'iniziativa fortemente voluta da Leda Bertè, sorella maggiore della grande interprete scomparsa il 12 maggio 1995.

Con il patrocinio della Provincia di Roma, la fondazione vuole accendere un cono di luce sulla figura di una delle più grandi artiste italiane di sempre, raccogliendo in un'unica struttura il lavoro, l'anima e la memoria di Mia Martini: la Mimì donna che ha parlato alle donne e per le donne, la Mimì interprete che ha dato voce, fuor di metafora, alla condizione femminile e al suo mondo ricco di incredibili risvolti, la Mimì autrice che non ha mai smesso di raccontate storie, tra gioie e sofferenze, con quella forza espressiva che la pone al di sopra di ogni altra interprete italiana.



"Nessun concerto era uguale a un altro, ogni occasione live era una scoperta dell’anima travagliata e complessa di un’artista unica che ora rivive finalmente nelle attività della Fondazione Mia Martini. Il nostro intento è quello di dare una giusta collocazione ad una delle più grandi interpreti della canzone italiana, Mia Martini, e far sì che il suo mito rimanga intramontabile nel tempo", spiega Leda Bertè.