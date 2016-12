Giovanni Allevi e la nuova alba in musica

foto Ufficio stampa 10:21 - Giovanni Allevi torna con "Sunrise", nuovo progetto sinfonico che contiene la sua prima composizione per violino e orchestra, e che sarà presentato in prima mondiale il 14 novembre al Teatro Carlo Felice di Genova. "Voglio pensare che 'Sunrise' rappresenti l'alba di un nuovo giorno. - dice Allevi - Ora siamo avvolti nell'incertezza, ma non dobbiamo smettere di sognare un mondo più bello". torna con "", nuovo progetto sinfonico che contiene la sua prima composizione per violino e orchestra, e che sarà presentato in prima mondiale il 14 novembre al Teatro Carlo Felice di Genova. "Voglio pensare che 'Sunrise' rappresenti l'alba di un nuovo giorno. - dice Allevi - Ora siamo avvolti nell'incertezza, ma non dobbiamo smettere di sognare un mondo più bello".

"La Musica, la mia Strega Capricciosa, è riapparsa col suono struggente del violino e del pianoforte e orchestra. - conclude - La musica della mia rinascita. Dopo un lungo e difficile periodo, le note, la gioia e l'entusiasmo sono tornati ad investirmi come una cascata. Ora voglio solo che queste note siano vicine al cuore della gente, che siano di incoraggiamento a superare i momenti di buio, per ritrovare quella luce che è dentro ognuno di noi".



Otto brani della tracklist per 70 minuti di musica che si dividono idealmente in due parti. Nella prima parte “Fantasia concertante per pianoforte e orchestra”, c’è tutto l’estro musicale di Allevi che compone, dirige e suona le cinque tracce per pianoforte ed orchestra. La seconda parte invece, “La danza della Strega - Concerto per violino ed orchestra in fa minore”, contiene l’attesa composizione per violino ed orchestra, in cui Giovanni Allevi è compositore e direttore. Ad eseguire la parte musicale del violino solista, caratterizzata da passaggi di estremo virtuosismo è Mariusz Patyra. Si tratta di uno dei più eclatanti vincitori del Premio Paganini, la competizione violinistica più importante al mondo, nonché allievo del Maestro Salvatore Accardo che lo ha definito un “talento assolutamente straordinario”.



La registrazione del disco ha visto il coinvolgimento di 60 professori d’orchestra dell'ente lirico Teatro Carlo Felice di Genova. "Questo concerto è una novità assoluta non solo per il nostro teatro, ma per tutta la musica - dichiara Giovanni Pacor, Sovrintendente del Teatro genovese Carlo Felice, che terrà a battesimo il progetto musicale -. E' uno stimolo al nuovo. Siamo orgogliosi che questa composizione possa prendere vita dal vivo proprio a Genova, e fieri che la stessa esecuzione, con la stessa Orchestra del Teatro Carlo Felice, sarà replicata in tutta Italia. C’è molta attesa e grande curiosità".