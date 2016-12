Madonna regala un appartamento alla figlia

foto Ap/Lapresse Correlati AMICHE E COMPLICI 08:49 - Madonna è una madre severa ma si fida anche ciecamente dei figli. Ed ecco che per i sedici anni di Lourdes, la star del pop ha deciso di regalarle un appartamento nella zona più esclusiva di Manhattan. Secondo una fonte del Daily Star, "Lourdes ne è stata entusiasta. Vuole scegliere l'arredamento, poi deciderà con chi condividerlo e la data del trasferimento". è una madre severa ma si fida anche ciecamente dei figli. Ed ecco che per i sedici anni di, la star del pop ha deciso di regalarle un appartamento nella zona più esclusiva di Manhattan. Secondo una fonte del Daily Star, "Lourdes ne è stata entusiasta. Vuole scegliere l'arredamento, poi deciderà con chi condividerlo e la data del trasferimento".

All'inizio di questo mese, Madonna ha parlato del suo rapporto con i figli Lourdes, Rocco (il figlio avuto con l'ex marito Guy Ritchie), i bambini adottati Mercy James di sei anni e David Banda di sette. La cantante ha spiegato come concilia la maternità con la sua passione per la carriera. Proprio in quell'occasione aveva rivelato che la figlia maggiore non avrebbe vissuto ancora a lungo in casa con lei. "I miei figli - ha detto la regina del pop - sono la mia priorità. Ma dato che ormai sono grandi non posso più portarli in viaggio con me in tutto il mondo. Mi sarei sentita un'irresponsabile se non avessi fermato il tour per trascorrere del tempo con loro. Mia figlia lascerà presto casa", ha concluso.



L'appartamento si trova a pochi isolati dalla casa di famiglia, nell'Upper East Side di Manhattan. La nuova casa di Lourdes è anche vicina al centro Kabbalah che Madonna e Lourdes visitano regolarmente. L'appartamento "è pieno di personale di sicurezza - rivela - inoltre è dotato di accesso a una piscina e una palestra". Il costoso regalo è arrivato poco dopo la diffusione della notizia che tra madre e figlia il rapporto si era fatto teso, con Lourdes che si era ribellata a Madonna e aveva minacciato di trasferirsi da suo padre Carlos Leon.