Loredana Errore canta l'amore e il matrimonio

foto Alessandra Banana Tisato Correlati GUARDA IL VIDEO 08:17 - In anteprima esclusiva su Tgcom24 e Mediaset.it e dal 2 novembre su tutti i canali, il videoclip di "Ti Sposerò", il nuovo singolo di Loredana Errore tratto Davide Jacopini, uno degli attori principali del film "DIAZ". - In anteprima esclusiva su Tgcom24 e Mediaset.it e dal 2 novembre su tutti i canali, il videoclip di", il nuovo singolo ditratto dall’album "Pioggia di comete ". Protagonista maschile del video è, uno degli attori principali del film "DIAZ".

"Ti sposerò", canzone firmata da Kekko Silvestre, leader dei Modà, e da Giulio Iozzi, è un'intensa e decisa promessa d'amore in musica. Al centro, una relazione complicata, caratterizzata da difficoltà e incomprensioni, della quale, però, non si può fare a meno, perchè si tratta dell'unico vero amore.



Suggestive alcune immagine evocate dal testo: l'immobilità paragonata ad "un albero che si rassegna a guardare le sue foglie che cadono", la passione travolgente che trasforma il silenzio in musica ("...Portami dove c'è buio e perdiamoci, dove il rumore del silenzio lo trasformeremo in musica") e il rivedere la persona amata "dentro l'alba di una nuova giornata" ne sono un esempio.