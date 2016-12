Bon Iver, il re dell'indie folk a Milano

foto Ufficio stampa 15:15 - Il re incontrastato dell'indie-folk americano, vincitore di due Grammy Awards come Best New Artis e Best Alternative Music con il suo acclamato secondo album, semplicemente intitolato "Bon Iver", Bon Iver torna in Italia per un'unica imperdibile data a Milano il 30 ottobre, all'Alcatraz. - Il re incontrastato dell'indie-folk americano, vincitore di due Grammy Awards come Best New Artis e Best Alternative Music con il suo acclamato secondo album, semplicemente intitolato "Bon Iver",torna in Italia per un'unica imperdibile data a Milano il 30 ottobre, all'Alcatraz.

Bon Iver è la creatura artistica del barbuto Justin Vernon, trentenne proveniente dal freddo Wisconsin e dotato di una voce inconfondibile. Considerato dalla stampa e dal pubblico di tutto il mondo come un assoluto capolavoro, disco dell'anno di pitchfork, e di molte altre prestigiose testate musicali, l'omonimo album di Bon Iver, uscito il 21 giugno 2011 per la prestigiosa etichetta 4AD, è composto da dieci brani in cui la tavolozza sonora dell’artista si espande oltre lo scarno suono acustico dell’album di debutto For Emma, Forever Ago.



L'abum è un paesaggio lussureggiante che si stende su delicate chitarre elettriche, intricate tastiere, e sottili suoni di fiati e sezioni d'archi, conservando intatti i cori spettrali e i densi strati vocali per i quali Bon Iver è universalmente riconoscibile. Scritto negli ultimi tre anni, l'album è stato registrato e mixato all'April Base Studios, un'ex clinica veterinaria in Fall Creek, WI, trasformata in uno studio di registrazione da Vernon e suo fratello.



I membri regolari di Bon Iver (oltre a Justin Vernon) Sean Carey, Mike Noyce e Matt McCaughan hanno contribuito alle voci, alla batteria e alla produzione; Rob Moose (Antony and the Johnsons, The National) ha aiutato negli arrangiamenti e agli archi; e Jim Schoenecker e Tom Wincek hanno contribuito alla lavorazione. All'album hanno collaborato anche Greg Leisz (Lucinda Williams, Bill Frisell) al pedal steel e Colin Stetson (Tom Waits, Arcade Fire), Mike Lewis (Andrew Bird, Happy Apple), e C.J. Camerieri (Rufus Wainwright, Sufjan Stevens) alla sezione fiati. Dopo la pubblicazione dell’ultimo album, Iver hanno raggiunto una fama e un successo planetari, ed hanno collaborato con artisti come the roots, james blake, flaming lips, the national.



La voce di Justin è in due brani del rapper Kanye West, una delle quali è stata usata anche per la colonna sonora di New Moon, il secondo capitolo della saga Twilight. La musica di Bon Iver è presente anche nella colonna sonora dell’ultimo film di Gus Van Sant, Restless - l'amore che resta, e del nuovo film di di Alexander Payne con George Clooney "Paradiso Amaro".



