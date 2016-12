One Direction, a maggio concerti in Italia

foto Ufficio stampa Correlati DAVVERO DEI BEI "BAMBOLOTTI"...

11:44

- Sale la febbre per i One Direction, il cui secondo attesissimo album, "Take Me Home", sarà pubblicato il 13 novembre. Intanto il gruppo idolo dei teenager di mezzo mondo ha annunciato le 18 date europee del loro tour, ad aprile e maggio 2013. Due le date nel nostro paese: il 18 maggio all'Arena di Verona e il 20 maggio al MediolanumForum di Milano.