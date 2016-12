Garko apre la sua pagina ufficiale di Facebook

foto LaPresse Correlati DELIRIO DEI FAN

Dal set de Il peccato e la vergogna, Gabriel Garko annuncia: "Torno su Facebook con una pagina ufficiale che gestisco e controllo io". Vittima dei fake del social network, l'attore ha deciso di prendere in mano personalmente la situazione e di gestirla come meglio crede. "Vedrò tutto, leggerò ogni giorno e quando posso mi divertirò pure a scriverci'', annuncia.



Per tutte le fan di Garko questa sì che è una bella notizia. All'indirizzo www.facebook.com/official gabriel garko sarà possibile scrivere, complimentarsi e ricevere news proprio dal più sexy attore italiano. Troppi impostori hanno giocato con il suo profilo e l'unico modo per porre fine a questa incrsciosa situazone è stato intervenire di persona: “Sono stato obbligato ad aprirla, mi avevano persino rubato il marchio registrato”.

Questa sua nuova “attività” non sarà di ostacolo alla sua carriera da attore. Dopo le riprese de Il peccato e la vergogna e aver interpretato la vita di Rodolfo Valentino in una biopic ha in progetto una miniserie sulle Memorie di Adriano anche se al momento la fiction è in standby.