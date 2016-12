Naomie Harris: "Sparo a 007"

foto Olycom Correlati COLTA E MODERNA 10:10 - E' una Bond Girl sui generis, diversissima da quella degli anni passati. Bellissima, nera, sensuale, moderna e colta, Naomie Harris racconta il suo ruolo in "Skyfall" nelle sale italiane dal 31 ottobre: "Da piccola sono cresciuta con i film di Jamens Bond, il mio ruolo è diverso, non sono un elemento di abbellimento, non c'è più il sessismo che animava i primi film. Sono attiva e operativa, al punto che sparo all'agente 007". - E' una Bond Girl sui generis, diversissima da quella degli anni passati. Bellissima,, moderna e colta,racconta il suo ruolo in "" nelle sale italiane dal 31 ottobre: "Da piccola sono cresciuta con i film di, il mio ruolo è diverso, non sono un elemento di abbellimento, non c'è più il sessismo che animava i primi film. Sono attiva e operativa, al punto che sparo all'agente 007".

Nata e cresciuta a Londra, ha studiato Scienze politiche e sociali a Cambridge, fa l'attrice da quando ha 9 anni (ora ne ha 36), ha lavorato con Danny Boyle in "28 giorni dopo", con Johnny Depp in "Pirati dei Caraibi" con Michael Mann in "Miami Vice".



Per Naomie un personaggio impegnativo non solo dal punto di vista recitativo: "E' stato uno dei ruoli che ha richiesto maggior preparazione fisica: due mesi di allenamento - spiega all'agenzia di stampa Agi - cinque giorni a settimana per due ore al giorno, lezioni di tiro al poligono e un corso per imparare a fare la barba col rasoio da barbiere...".



Una Bond-girl che riserva una sopresa finale e fa prevedere un suo impiego anche nei prossimi film della serie. "Non so nulla - si schermisce - bisognerebbe chiederlo ai produttori. Io posso solo dire che mi è piaciuto molto lavorare in 'Skyfall' anche se all'inizio avevo paura che il pubblico mi odiasse: la sceneggiatura prevede che spari a James Bond e che pensi di averlo ucciso - aggiunge - e ho temuto che i fan non me lo avrebbero perdonato".



La Harris è una Bond-girl di colore come altre note prima di lei (tra cui Halle Berry, in seguito vincitrice del premio Oscar). "Tra tutte le ragazze di 007 - spiega - quella che ho amato e ammirato di più è Grace Jones: leggermente folle, selvaggia, indomabile, una Bond-girl che non si era mai vista e che non si sarebbe vista mai più. Inoltre aveva uno stile nel vestire eccezionale".