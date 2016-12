Pattinson-Stewart, ecco le foto

14:35

- Lui col cappellino con tanto di visiera che gli copre il volto, lei che si porta le mani in faccia per nascondersi. Manon riescono a sfuggire ai paparazzi che li hanno immortalati insieme in auto all'uscita di un club. La coppia più chiacchierata di Hollywood, insomma, si è lasciata alle spalle il tradimento e prova a ricominciare.