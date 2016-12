Russel Crowe irriconoscibile a New York

foto Tgcom24 Correlati IERI E OGGI 14:57 - Difficile riconoscerlo dietro la barba incolta e gli occhiali scuri, ma è proprio lui: Russell Crowe, fresco di divorzio dopo la fine del matrimonio con Danielle Spencer, durato 9 anni. Il sex symbol è stato pizzicato mentre passeggiava per le strade di New York in compagnia di alcuni amici, sfoggiando un look trasandato. Che barba e occhiali fossero un espediente per passare inosservato ai paparazzi? Missione fallita. - Difficile riconoscerlo dietro la barba incolta e gli occhiali scuri, ma è proprio lui:dopo la fine del matrimonio con Danielle Spencer, durato 9 anni. Il sex symbol è stato pizzicato mentre passeggiava per le strade di New York in compagnia di alcuni amici, sfoggiando un look trasandato. Che barba e occhiali fossero un espediente per passare inosservato ai paparazzi? Missione fallita.

Ora che è di nuovo single, dopo il divorzio dall'ormai ex moglie Danielle Spencer, Russell sembra essersi lasciato un po' andare.

Ma l'attore non sembra preoccuparsi molto del look, nè sembra essere particolarmente dispiaciuto della fine del matrimonio. Per le strade della Grande Mela, infatti, passeggia e scherza con alcuni amici, godendosi la ritrovata libertà.