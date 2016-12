Valeria Bilello: "Sono stata espulsa da scuola"

foto FHM Correlati BAD-GIRL SENSUALE 14:27 - Con il faccino d'angelo e i modi bon-ton è difficile immaginarlo, eppure Valeria Bilello - che nel 2013 vedremo sul grande schermo in "Pazze di me" di Fausto Brizzi e "Vi Perdono" di Valeria Golino - nasconde un lato ribelle, alla base del suo allontanamento dalla scuola di cinema. - Con il faccino d'angelo e i modi bon-ton è difficile immaginarlo, eppure- che nel 2013 vedremo sul grande schermo in "Pazze di me" di Fausto Brizzi e "Vi Perdono" di Valeria Golino - nasconde, alla base del suo allontanamento dalla

Viso da ragazza della porta accanto e curve mozzafiato, la Bilello si concede languida all'obbiettivo del magazine. Una bellezza acqua e sapone che, dopo l'esordio come vj a Mtv e la conduzione di "Nonsolomoda", si è rivelata essere anche un'attrice promettente. Nel 2013 sarà infatti nel cast di due pellicole: "Pazze di me" di Fausto Brizzi e "Vi Perdono" di Valeria Golino.



Agli inizi la Bilello sognava però un futuro non nella recitazione, ma nella regia. Il destino, e il suo lato ribelle, le fecero però intraprendere un'altra strada. "Era il secondo anno del corso di regia - racconta - Dopo una durissima selezione eravamo rimasti solo in quattro e io sono stata espulsa. Fondamentalmente il motivo scatenante è il rapporto col mio produttore dell'epoca".



Valeria confessa di vivere costantemente in equilibrio tra ferrea disciplina e colpi di testa inaspettati. "Credo che per essere profondamente ribelli si debba partire da una disciplina altissima - ammette - Io sono sempre stata un'ottima studentessa ma, se per il 90% del tempo sono una brava ragazza, quando entro nella fase ribellione sono capace di gesti molto veri, puri, totalitari".