Vasco bacia Laura e annuncia il nuovo DVD

MATRIMONIO ROCK 09:46 - Dopo il ricovero in clinica, Vasco Rossi ha voluto condividere con i fan - che non hanno mai smesso di incoraggiarlo - i suoi momenti più intimi, postando sul profilo Facebook una foto in cui bacia teneramente la moglie Laura, sposata questa estate dopo ben 25 anni di convivenza. Unico commento agli scatti che li ritraggono abbracciati sul divano è "Gli uomini preferiscono le bionde". E, a quanto pare, le sposano pure. - Dopo il ricovero in clinica,- che non hanno mai smesso di incoraggiarlo - i suoi momenti più intimi, postando sul profilo Facebook, sposata questa estate dopo ben 25 anni di convivenza. Unico commento agli scatti che li ritraggono abbracciati sul divano è "". E, a quanto pare, le sposano pure.

Ma le sorprese non sono finite qui. Sempre sul social network, il Blasco ha infatti colto l'occasione per annunciare il suo ultimo lavoro, dal titolo "Live Km 011 The complete edition".



"Siamo entrati in possesso delle prove di copertina del DVD che uscirà il 27 novembre... Contenuti molto succulenti... Due CD ... DVD con due concerti ... contenuti extra SubitooooPervoiiiiii". A corredare il messaggio la copertina del nuovo lavoro, che sarà distribuito in diversi formati (2 CD+1 DVD, 2 CD+ 2 DVD e 1 BLU Ray).



L'annuncio è stato accolto immediatamente dai commenti entusiasti dei fan, che hanno dato così il bentornato al loro idolo. Il 3 ottobre Vasco aveva infatti lasciato la clinica di Villalba a Bologna, contro il parere dei medici, dopo essere stato ricoverato per un problema alle vie respiratorie.