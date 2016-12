Depeche: "Ancora e sempre dentro la musica"

foto Tgcom24 Correlati PRESENTAZIONE A PARIGI

NUOVO ALBUM E TOUR MONDIALE 11:03 - Appuntamento parigino con due terzi dei Depeche Mode. Martin Gore, cuore e songwriter storico, e Andy Fletcher -cervello, pilastro, collante di tante componenti depechiane - di scuro hanno i soli vestiti: dominano i sorrisi, le chiacchiere in libertà che arrivano fino al calcio, al Chelsea di Andy ("Abbiamo perso, con quei russi, non ci voleva", commenta da vero fan i risultati di Champions League: in realtà erano ucraini, va beh) e all'Arsenal di Martin. Chiacchiere da stadio buone per entrare in sintonia con i luoghi che, dal 7 maggio prossimo in poi, occuperanno con la loro nuova tournée, presentata con un entusiasmo e una convinzione che appaiono tutto meno che artefatte. Reduci dal lavoro di sei mesi sul loro imminente album, i 50enni Depeche stanno bene, anzi benissimo. E si annunciano i rombi delle loro tastiere, del loro groove, della chitarra di Gore e della voce di Dave Gahan. - Appuntamento parigino con due terzi dei Depeche Mode. Martin Gore, cuore e songwriter storico, e Andy Fletcher -cervello, pilastro, collante di tante componenti depechiane - di scuro hanno i soli vestiti: dominano i sorrisi, le chiacchiere in libertà che arrivano fino al calcio, al Chelsea di Andy ("Abbiamo perso, con quei russi, non ci voleva", commenta da vero fan i risultati di Champions League: in realtà erano ucraini, va beh) e all'Arsenal di Martin. Chiacchiere da stadio buone per entrare in sintonia con i luoghi che, dal 7 maggio prossimo in poi, occuperanno con la loro nuova tournée, presentata con un entusiasmo e una convinzione che appaiono tutto meno che artefatte. Reduci dal lavoro di sei mesi sul loro imminente album, i 50enni Depeche stanno bene, anzi benissimo. E si annunciano i rombi delle loro tastiere, del loro groove, della chitarra di Gore e della voce di Dave Gahan.

Un'estate negli stadi, tappe italiane nei "templi" di San Siro e dell'Olimpico: sentite di essere definitivamente diventati una band da grandi spazi? Vi sentite a vostro agio con la musica, o qualcosa si perde?

Andy: "Siamo popolari, specialmente in Europa, vogliamo dare la possibilità a tanti di poterci venire a vedere. Per tanto tempo abbiamo suonato in posti chiusi. Ora siamo di fronte a un tour di due anni, suoneremo in estate, la gente ha voglia di stare fuori, di godersi il tempo, l'atmosfera".

Martin: "Vogliamo rimanere connessi con le persone, è una cosa che riusciamo a fare tramite Dave che letteralmente ha un rapporto fisico con il pubblico. Tutti partecipano, un concerto diventa davvero una reale celebrazione. A quel punto, non importa più davvero quante persone ci siano, se la location è piccola o grande. La cosa che conta è che tutti siano coinvolti: e noi, con il nostro pubblico, siamo davvero fortunati".



Un tour di questo tipo crea un ideale link con artisti rock più classici come U2, Springsteen, Rolling Stones. E' sempre strano pensarvi fianco a fianco con questi nomi, cosa - musica a parte - vi rende differenti da loro? E quanto è difficile sfuggire per un gruppo così famoso sfuggire alla logica del business, degli sponsor?

Andy: Una domanda complessa, noi, in definitiva, facciamo quello che facciamo, guardiamo a noi. Non critichiamo gli altri gruppi su questo tipo di tournée. E la sponsorizzazione è ovunque, gli stadi stessi sono con un marchio, penso all'Emirates e a cose di questo tipo. Così come se suoniamo in un festival, ci sono spesso situazioni alla "Heineken" e cose di questo tipo

Martin: La verità è che ormai ogni città, ogni tappa di un tour è marchiata da un posto preciso: se vai a Londra suoni alla O2 Arena, in America specialmente siamo più nelle arene.



All'epoca del tour avremo tutti conosciuto e ascoltato il nuovo album, di cui non sappiamo ancora titolo e data di uscita. Possiamo invece sapere qualcosa a proposito dei testi, delle tematiche? Più intimista, come nel vostro stile, o in qualche modo il difficile momento della società, della gente è entrato nel songwriting?

Martin: Trovo molto più facile e realistico per me scrivere in una prospettiva intimistica. Cerco sempre di essere vero con me stesso, c'è una maniera per me di scrivere le canzoni che è un po' particolare, non credo che molti lo facciano... io semplicemente mi metto allo strumento, suono degli accordi, comincio a cantare delle parole che sento, che mi vengono in mente in quel momento. E in qualche modo, le canzoni si scrivono da sole, è un processo strano.

Andy: Vengono direttamente dagli dei... (ride)



