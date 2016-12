Rihanna sexy in sottoveste

foto LaPresse Correlati GAMBE SCOPERTE

LOOK DI "CLASSE" 11:10 - Una sottoveste di seta nera che ammorbidisce le forme e lascia scoperte le gambe. Arrivano le prime immagini del video del nuovo singolo "Diamonds" di Rihanna. La cantante appare sempre di spalle, ma con la solita carica sexy. Intanto il brano ha già scalato la classifica di iTunes in 27 Paesi. - Unadi seta nera che ammorbidisce le forme e lascia scoperte le gambe. Arrivano le prime immagini del video del nuovo singolo "" di. La cantante appare sempre di spalle, ma con la solita carica sexy. Intanto il brano ha già scalato la classifica di iTunes in 27 Paesi. Il nuovo album "Unapologetic" sarà nei negozi dal 20 novembre.

Negli Usa "Diamonds" ha debuttato al numero 16 della classifica Billboard Hot 100 come il precedente più alto esordio di Rihanna ottenuto con We Found Love (featuring Calvin Harris). Diamonds ha totalizzato nella sola prima settimana un airplay pari a 41.5 milioni, il migliore risultato di sempre nella Hot 100 Airplay Chart.



Nel Regno Unito, il nuovo singolo ha conquistato la vetta sia della classifica iTunes che nazionale. Vincitrice di sei Grammy Awards e sette Billboard Music Awards, Rihanna ha venduto oltre 37 milioni di album e 146 milioni di singoli nel mondo ed è l'artista con le più alte vendite digitali di sempre.



Menzionata dal "Time" tra le 100 persone più influenti nel mondo, è stata incoronata da Forbes come regina dei social media con oltre 2,7 miliardi di visualizzazioni su YouTube/VEVO, oltre 60 milioni di fan su Facebook e 26 milioni di follower su Twitter. Oltre a vantare 11 numero 1 hit nella Billboard Hot 100 e 22 singoli Top 10, Rihanna ha piazzato 18 brani in vetta alla Billboard Dance Club Song Chart.