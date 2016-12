Stewart: "Bella resterà sempre con me"

foto Ap/Lapresse Correlati VAMPIRI IN PASSERELLA

PERICOLO PER KRISTEN 09:58 - Dopo un'estate di gossip e voci di rottura, in occasione dell'uscita di "Breaking Dawn - Parte 2" (nelle sale italiane il prossimo 16 novembre) Kristen Stewart e Robert Pattinson tracciano un bilancio dei cinque anni passati sul set di Twilight. "Con Bella il rapporto è stato lungo e complesso - ammette l'attrice al mensile "Ciak" - Lei non mi appartiene più, ma i personaggi che interpreto restano tutti dentro di me". - Dopo un'estate di gossip e voci di rottura, in occasione dell'uscita di "" (nelle sale italiane il prossimo 16 novembre)tracciano un"Con Bella il rapporto è stato lungo e complesso - ammette l'attrice al mensile "Ciak" - Lei non mi appartiene più, ma i personaggi che interpreto restano tutti dentro di me".

"Twilight" è stata una vera e propria rivoluzione per Robert Pattinson, che per anni ha interpretato l'affascinante vampiro Edward. "Non avrei mai pensato di poter avere questo tipo di carriera - ammette - Nè di vivere in America. L'aspetto negativo è che sarebbe stato meglio fosse capitato dieci anni fa, prima dell'era delle foto del cellulare e di Twitter. Non si può, non dico litigare, ma neanche alzare la voce perchè tutto rischia di riflettersi poi sul lavoro".



La coppia, d'altra parte, sa bene quanto possa fare male il gossip. La loro storia d'amore è infatti stata seguita passo passo dai media. In particolare il tradimento della Stewart ha pesato come un macigno sulla carriera della giovane attrice, che ha dovuto rendere conto a migliaia di fan inviperiti.



Ora la crisi tra i due sembra essere superata, giusto in tempo per l'uscita dell'ultimo capitolo della saga, che vede Bella trasformata in vampiro. "Non sopportavo più di stare a guardare gli altri mentre affrontavano i pericoli - confessa Kristen - Bella ora è potente e coraggiosa. Forse le spettatrici si identificheranno meno con lei, ma per me è stato piu' divertente".



E su un possibile futuro di "Twilight" Pattinson si sbilancia: "Solo se lo scrivesse Stephenie Meyer (autrice della saga letteraria ndr.). Ma a questo punto mi chiedo cosa potrebbe succedere di diverso? Magari che Edward diventi cattivo? Ecco, questa sarebbe una notizia".