Iacchetti: "Vi faccio ridere con le fiabe"

foto LaPresse Correlati COMICO ISTRIONICO 10:03 - Dal 30 ottobre Enzo Iacchetti debutta al Regio di Parma con lo spettacolo "Stavolta le fiabe", in cui avrà il ruolo del narratore - in chiave comica - de "Lo schiaccianoci" e "Pierino e il lupo". A Tgcom24 il comico si racconta tra televisione (a parte Striscia la Notizia la fa poco), cinema (sogna un ruolo serio) e Sanremo. "Aspetto di capire se Fabio Fazio cambierà le cose". - Dal 30 ottobredebutta al Regio di Parma con lo spettacolo "", in cui avrà il ruolo del narratore - in chiave comica - de "" e "". Ail comico si racconta tra televisione (a parte Striscia la Notizia la fa poco), cinema (sogna un ruolo serio) e Sanremo. "Aspetto di capire secambierà le cose".

Parlaci di "Stavolta le fiabe"

E' un esperimento teatrale che riguarda la fiaba dello Schiaccianoci e Pierino e il lupo. Anche se le hanno già fatte altri colleghi comici, le ho riadattate a modo mio. Con la mia verve comica. E' uno spettacolo per le famiglie, per bambini e adulti. E in questo momento direi che è una eccezione.



Torni a teatro a dicembre con "Il Vizietto" e Marco Columbro...

Il teatro mi piace molto, è la mia pensione, anche se non è redditizio, io li ci posso lavorare fino a 80 anni. A dire il vero è la mia passione. Marco è meraviglioso, ci facciamo tantissime risate. Non è facile, comunque. Perché nel Vizietto interpreto un gay che si traveste da donna, e devo sottopormi a lunghe ore di trucco e parrucco. Per non parlare dei tacchi, è da luglio che faccio le prove in casa. Ma come fanno le donne? Comunque è uno spettacolo molto attuale, che parla di coppie di fatto, etero e gay, è uno spettacolo che parla di sentimenti.



Perché dici che il cinema non ti vuole, cosa ti piacerebbe fare?

Inutile negarlo, il cinema si fa tutto a Roma, appena vedono un milanese, dicono "E' arrivato anche questo...". Ci ho provato tre volte e sono tornato sempre con le orecchie basse. Mi piacerebbe fare un film serio, se mi chiamasse Pupi Avati... Un po' come è successo con Ezio Greggio. Recentemente ho lavorato con Sergio Rubini, una piccola parte, l'unico romano che mi ha voluto...



E la tv? La fai poco...

E cosa dovrei fare?, andare a raccontare la mia vita per duemila euro? O buttarmi su un programma di cucina? Per fortuna c'è "Striscia la Notizia".



A gennaio torni con Greggio...

Per me è come tornare in famiglia. E' una vacanza, faccio quello che mi piace senza il minimo sforzo. Mi sento protetto, so che nei corridoi incontro persone che mi stimano e mi vogliono bene.



Quest'anno a Sanremo c'è Fabio Fazio, l'anno scorso sei stato molto polemico

Non parlo perché c'è una querela in corso. Posso dire solo che spero che Fabio faccia una cosa diversa. Siamo amici da anni e non mi sono fatto sentire con lui volutamente. Detto ciò, se anche lui farà delle porcate, sono pronto a denunciarle.



L'impressione è che tu adesso dica tutto quello che ti passa per la testa

Ma mi costa tante querele. Ci sono molti artisti, colleghi, che dopo Sanremo mi hanno chiamato per dirmi che erano con me, ma quando si tratta di farlo pubblicamente, spariscono tutti. E mi ritrovo solo con le mie cause. Ma vuoi mettere la libertà?

Santo Pirrotta