Mick Hucknall: "Ecco la mia anima soul"

Mick Hucknall esce come solista con l'album "American Soul" il prossimo 30 ottobre. Questo progetto segna l'inizio di un nuovo capitolo per l'ex frontman dei Simply Red, sciolti dopo il tour di addio del dicembre 2010. In anteprima per Tgcom24 l'ascolto dei brani dell'album.

Su come è arrivato a questo album, Mick ha affermato: "E' stato il lavoro con Ron Wood e i Faces, oltre a quello occasionale con le band di Charlie Watts e di Bill Wymans, che mi ha aiutato a capire quanto mi piaccia interpretare vecchi brani R&B. Hanno sicuramente avuto una parte importante nella lavorazione di questo album”.



Il disco contiene anche “That’s how strong my love is”, un classico di Otis Redding, anche lui, come Mick, artista del roster dell’etichetta discografica ATCO.



Mick è famoso per le sue interpretazioni di cover come “Money’s too tight to mention”, “If you don’t know me by now” e “You make me feel brand new”. L’inizio della carriera solista di Hucknall gli conferisce la libertà di condensare in un unico album tutte le sue canzoni soul americane preferite, genere musicale che lo ha da sempre ispirato lungo tutta la sua carriera.