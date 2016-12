Papà Lohan: "Schiava di vodka e cocaina"

foto Ap/Lapresse Correlati SCATTI SHOCK

AGGREDITA A NEW YORK 11:23 - Nuovi guai in casa Lohan. Dopo le litigate furiose con la madre Dina (che hanno costretto l'intervento delle forze dell'ordine), ora è il padre Michael ad essere preoccupato per la salute - e il patrimonio - di Lindsay. "Ho sentito che beve una bottiglia, una bottiglia e mezza di vodka al giorno - ha scritto in alcune mail pubblicate da TMZ - Ho visto bottiglie vuote e cocaina nella sua camera dello Chateau".

Da una serie di e-mail scambiate tra il padre della Lohan, il manager Evan Hainey e gli avvocati, ne emerge un quadro preoccupante. Il sito TMZ ha pubblicato alcuni stralci della conversazione.



"Sta di nuovo prendendo le pillole per restare sveglia e dormire!! Ho anche saputo che ai tempi di "Liz e dick" beveva anche durante il lavoro - scrive Michael, che poi aggiunge - Vi supplico di trovare un modo per riportarla a L.A. verso la prima settimana di ottobre o all'inizio della seconda, così che possiamo intervenire e mettere finalmente fine a questo disastro".



Sulle buone intenzioni del papà di Lindsay, però, il dubbio rimane. Non è un mistero infatti che Mr. Lohan stia puntando da tempo la fortuna della figlia. Il ricovero di Lilo in rehab potrebbe quindi essere l'occasione che aspettava per gestire "da vicino" gli interessi della figlia.