Ryan Gosling, da bimbo prodigio a playboy

foto Tgcom24 Correlati L'ATTORE IERI E OGGI 10:40 - E' stato un bimbo prodigio e a 12 anni ha cominciato a lavorare prima come membro del "Mickey Mouse Club" poi come interprete di serie televisive, tra cui Young Hercules. Poi Ryan Gosling si è dedicato al cinema con molte pellicole di successo. Senza mai dimenticare la sua vera passione, ovvero la musica (ha fondato il duo musicale indie rock Dead Man's Bones) e le donne (ha conquistato i cuori di molte attrici). - E' stato une a 12 anni ha cominciato a lavorare prima come membro del "" poi come interprete di serie televisive, tra cui. Poisi è dedicato al cinema con molte pellicole di successo. Senza mai dimenticare la sua vera passione, ovvero la musica (ha fondato il duo musicale indie rock Dead Man's Bones) e le donne (ha conquistato i cuori di molte attrici).

Gosling è infatti considerato un vero playboy. E' stato legato sentimentalmente all'attrice Sandra Bullock, conosciuta sul set di Formula per un delitto.



E sempre sul lavoro - durante i ciak di "Le pagine della nostra vita" - ha conosciuto la collega Rachel McAdams, con la quale è stato fidanzato dal 2004 al 2007. Una coppia d'oro, tanto che ha anche vinto un MTV Movie Award come miglior bacio.



Poi, nel 2011, è arrivata la sexy Eva Mendes. Tutto nella norma, per uno che nel 2010 è stato nominato uno degli uomini dell'anno dalla rivista "GQ".