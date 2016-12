Von Teese: "Basta strip, ora vesto le donne"

foto LaPresse Correlati TRA CORSETTI E GIARRETTIERE 11:43 - Dita Von Teese - al secolo Heater René Stewart - ha fatto dello strip-tease il suo stile di vita, mescolandolo in salsa retrò e elevandolo ad arte scenica. Ma, a sorpresa, non è questo la vera vocazione della regina del burlesque. "Il mio talento non è spogliarmi, ma essere stilista di me stessa". Dita ha infatti appena presentato a Los Angeles la sua nuova linea di moda, dominata da gonne sotto il ginocchio e capi castigati. - al secolo Heater René Stewart - ha fatto dello, mescolandolo in salsa retrò e elevandolo ad arte scenica. Ma, a sorpresa, non è questo la vera vocazione della regina del burlesque. "". Dita ha infatti appena presentato a Los Angeles la sua, dominata da gonne sotto il ginocchio e capi castigati.

La Von Teese è entrata nella fantasie erotiche degli uomini attraverso l'immagine di femme fatale irraggiungibile, ispirata alle grandi dive degli anni Quaranta e Cinquanta. Sul palco come nella vita, però, la sua priorita non è trasudare sensualità, ma curare fin nei minimi dettagli del suo personaggio.



"Vorreste sentirmi dire che durante gli strip ho fantasie erotiche - confessa divertita ad "A" - In realtà mi preoccupo che il vestito cada perfettamente quando lo sfilo, o che il mio corpo prenda bene le luci".



Una formichina dello show-business che, alla soglia dei quarant'anni, si preoccupa di assicurarsi un futuro solido. Così, dopo un decennio passato a spogliarsi nelle coppe di champagne, ora Dita volta pagina e pensa a rivestire le donne. "Non si può essere giovani dopo i quarant'anni - dichiara, facendo sue le parole di Coco Chanel - Ma si può essere irresistibili a tutte le età.