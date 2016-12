Ennio Morricone porta i suoi capolavori in tour

foto Getty 08:31 - Ennio Morricone prosegue il tout di "Ten - 2002/2012 Dieci anni di concerti". I concerti sono presentati con due formazioni orchestrali: l'Orchestra Roma Sinfonietta e l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Prossime tappe a novembre: Firenze (3), Torino (8), Milano (10), Roma (16) e Bologna (24). Mentre a Padova sarà di scena il primo dicembre. prosegue il tout di "". I concerti sono presentati con due formazioni orchestrali: l'Orchestra Roma Sinfonietta e l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Prossime tappe a novembre: Firenze (3), Torino (8), Milano (10), Roma (16) e Bologna (24). Mentre a Padova sarà di scena il primo dicembre.

Il 28 settembre 2002 ha avuto inizio, di fatto, una nuova vita artistica per il Maestro Ennio Morricone: il primo concerto all’Arena di Verona, ovvero il luogo più grande, fino a quel momento, dove il Maestro avesse mai diretto la sua musica. Da allora ad oggi altre città e altre venue hanno potuto godere della musica di Morricone. Oltre 200 i concerti realizzati in tutto il mondo: dal primo storico concerto nella sala dell’Assemblea Generale dell’ONU a New York, passando per la Royal Albert Hall di Londra e il Teatro del Popolo sulla Piazza Tienanmen di Pechino, al Teatro alla Scala di Milano, a Piazza San Marco a Venezia, a Mosca, San Pietroburgo, Kiev, Messico, Cile, Corea del Sud, Giappone, Spagna, Ungheria, Marocco, Australia. Tutto è partito da quella sera del 2002.