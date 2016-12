Casillo e i concerti di Natale a Milano e Roma

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati IL DIARIO DI VIAGGIO 16:45 - Il 16enne Alessandro Casillo, vincitore di Sanremo Giovani e protagonista di "Io Canto" lancia due "Christimas Party speciali". Il cantante terrà due concerti: uno a Milano il 16 dicembre ai Magazzini Generali, alle ore 18, e alla stessa ora del 22 dicembre al Piper Club di Roma. - Il 16ennevincitore di Sanremo Giovani e protagonista di "" lancia due "". Il cantante terrà due concerti: uno a Milano il 16 dicembre ai Magazzini Generali, alle ore 18, e alla stessa ora del 22 dicembre al Piper Club di Roma.

Una nuova occasione per Alessandro e i fan per rinnovare un incontro nel segno della musica e per ascoltarlo dal vivo accompagnato dalle chitarre di Max Elli e Andrea Montalbano.



Questi alcuni numeri da record di Casillo: 200mila fan sulla pagina Facebook, un milione e mezzo di visualizzazioni dei video sul canale ufficiale, oltre 200mila visite ogni mese sul sito ufficiale. All’attivo un Ep (“Raccontami chi sei”), un album (“E’ vero”), un istant-book (“Da Io Canto a Sanremo, appunti emozioni immagini e momenti”) conclude il suo primo giro di concerti con due eventi “natalizi”, a Milano e a Roma.