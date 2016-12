Nuovo album e tour: riecco i Depeche Mode

foto Ufficio stampa Correlati BAND A TUTTO ROCK

A distanza di tre anni da "Sounds Of The Universe" tornano i Depeche Mode. Un nuovo album, attualmente in lavorazione, e un tour mondiale che raggiungerà anche l'Italia per due date: la prima, il 18 luglio, allo stadio Meazza di Milano, la seconda il 20 a Roma, allo stadio Olimpico. L'album dovrebbe essere pubblicato tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013.

E' la routine più o meno quinquennale tipica di ogni band che a scadenza fissa scende dall'Olimpo in cui è stata spinta dal talento, dal successo e proprio dal tempo. Fa sorridere, oggi, pensare al significato letterale del nome che si sono scelti all'alba della loro lunga e illuminata storia: Depeche Mode, moda svelta, passeggera, da prendere al volo. Invece Dave Gahan, Martin Gore e Andy Fletcher marcano il territorio con un loro disco per il quarto decennio, durante il quale, si può esserne certi, continueranno a fare moda musicale, a spargere bacilli che poi si propagano nei lavori di artisti diversissimi tra loro. Eroi del crossover, da sempre, trasmessi dalle radio rock e passati nei club più di tendenza, intrisi ancora fino al midollo dal caro vecchio dark e amati dalle ragazzine, i Depeche si reinventano e non hanno ancora voglia di accettare il ruolo di evergreen, di macchina da soldi da mettere in moto a cadenza fissa.



"Siamo fortunati, non siamo mai totalmente entrati nel business - afferma fieramente Martin Gore, poeta e songwriter dei DM -, forse è stato avere una base di fama così solida che ci ha aiutato. Fare musica è quello che dà senso a tutto, è quello che ha tenuto insieme i Depeche Mode per tutti questi anni, e specialmente negli ultimi tre album in studio si è creata una grande atmosfera. Scrivere, suonare, registrare e' stato una gioia". Tanto è vero che, secondo Gore, nonostante i tanti pezzi indimenticabili seminati dalla band in questi anni, il nuovo lavoro contiene "tre o quattro pezzi fantastici, tra i migliori di sempre". Potrebbe sembrare un'autocelebrazione, se lo è, è certamente condivisa con Dave Gahan, la voce, il volto, il corpo dei Depeche. Le esperienze soliste - e l'abbandono di vie di esistenza troppo impervie e pericolose - hanno fatto bene al cantante, in grande forma fisica e creativa: mai come in precedenza, parola di Gore, Gahan ha scritto e collaborato da autore al processo realizzativo dell'album.



"Ho molte più canzoni di quante ne siano finite nell'album - ha spiegato ai giornalisti - , è bello ed eccitante vedere poi come le tue idee, elaborate anche da altri, diventino pezzi dei Depeche Mode". Da sempre animale da palcoscenico, Gahan sembra il più gasato dall'idea di rimettersi on the road: "Già in studio ho cantato e lavorato sui pezzi immaginandomi sul palco, non è difficile per me, a volte scrivo pensando già in maniera live. Esibirsi è speciale, sempre, non sono frasi fatte. La magia è sempre la stessa, specialmente adesso, dopo tutti questi anni. Ci conosciamo da tanto tempo, le nostre relazioni hanno subito alti e bassi, ma in 32 anni... E comunque c'è la musica, l'amore per quello che facciamo a tenerci uniti". Ma proprio perché il tempo comincia a essere importante, grande, non c'è la paura, se non di finire, perlomeno di essere sorpassati dai tanti che hanno imparato, anche e soprattutto da loro, a usare bene bassi, groove, tastiere? "Ehi amici, i migliori con quel sintetizzatore siamo ancora noi. E' naturale".

Andrea Saronni