L'irruzione nella cattedrale di Mosca 12:27 - Nessuna tregua per le Pussy Riot. "L'irragionevole politica dell'intimidazione", come la definisce una sostenitrice delle musiciste, continua. Le due donne, condannate a due anni per la dissacrante preghiera anti Putin nella cattedrale della capitale, sono state trasferite in gran segreto in due differenti colonie penali, nelle zone dei gulag dove in epoca sovietica venivano rinchiusi i dissidenti. - Nessuna tregua per le Pussy Riot. "L'irragionevole politica dell'intimidazione", come la definisce una sostenitrice delle musiciste, continua. Le due donne, condannate a due anni per la dissacrante preghiera anti Putin nella cattedrale della capitale, sono state trasferite in gran segreto in due differenti colonie penali, nelle zone dei gulag dove in epoca sovietica venivano rinchiusi i dissidenti.

Le autorità russe non hanno ancora confermato i nuovi luoghi di detenzione delle due Pussy Riot, svelati invece dagli avvocati difensori: Nadezhda Tolokonnikova, 22 anni, in Mordovia, 500 km a est di Mosca, e Maria Aliokhina, 24 anni, a Perm, sugli Urali, 1100 km a est della capitale. "Sono i campi più crudeli tra tutte le opzioni possibili", ha denunciato la band su Twitter. "Nadia è in viaggio verso la Mordovia. Nel campo dell'inferno", ha sottolineato il gruppo artistico Voinà, a cui appartiene anche suo marito, Piotr Verzilov. Indignati anche i difensori dei diritti umani.



"Normalmente non mandano molto lontano persone condannate a pene brevi: vogliono mostrare alla gente cosa può capitare", ha commentato Liumila Alexeieva, dissidente ai tempi dell'Urss. Gli avvocati avevano chiesto che le due imputate scontassero la pena a Mosca, invocando ragioni di vicinanza ai loro figli ed esprimendo preoccupazione per la loro salute e la loro sicurezza in colonie che spesso salgono agli onori della cronaca per episodi di violenza e maltrattamento. Ma ciò che più colpisce è la collocazione geografica dei nuovi luoghi di detenzione, entrambi storicamente legati alle memorie del gulag.