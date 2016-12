Superman si aggiorna: diventa blogger

foto Ap/Lapresse 11:36 - Clark Kent, il personaggio che da 70 anni interpreta Superman, si mette al passo coi tempi. Il mitico giornalista del Daily Planet di Metropolis, nel prossimo numero dei fumetti in edicola il 24 ottobre, si licenzia e apre un suo blog. Ne dà notizia lo stesso autore Scott Lodbell, che in questi ultimi anni firma le avventure dell'uomo d'acciaio. - Clark Kent, il personaggio che da 70 anni interpreta Superman, si mette al passo coi tempi. Il mitico giornalista del Daily Planet di Metropolis, nel prossimo numero dei fumetti in edicola il 24 ottobre, si licenzia e apre un suo blog. Ne dà notizia lo stesso autore Scott Lodbell, che in questi ultimi anni firma le avventure dell'uomo d'acciaio.

Alla fine, insomma, Clark Kent non ce l'ha fatta più. Essere l'invincibile uomo d'acciaio che vola nei cieli per poi tramutarsi sul lavoro in un impacciato cronista spesso sbeffeggiato per la sua goffaggine non era più sopportabile.



Molto meglio mettersi in proprio e aprire un blog dove esprimere liberamente il proprio pensiero senza direttori e capi che ti riprendono continuamente. Ma oltre che una scelta di vita nell'ambito dei rapporti è evidentemente un aggiornamento tecnologico: addio alla carta stampata per proseguire il proprio lavoro in Internet, pochi giorni dopo l'annuncio che il mitico settimanale "Newsweek" diventerà solo online. Superman resta al passo con i tempi, un occhio alla fantasia e un altro all'attualità. Ma chissà perché, siamo sicuri che per un lui un posticino al "Daily Bugle" ci sarà sempre...