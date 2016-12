Platinette: "Le mie perle di donna in musica"

foto Splash News Correlati POP AL MASSIMO 10:05 - Platinette ha deciso di omaggiare alcune grandi artisti della musica italiana con l'album "Perle Coltivate", incidendo alcuni brani da "Dimmi" di Orietta Berti a "Sciocca" di Caterina Caselli. Ci sono anche duetti inediti con Giuni Russo, Rettore, Grazia Di Michele e Gennaro Cosmo Parlato. "E' una raccolta di canzoni insensate, un po' come me", dice Platinette che prepara il suo ritorno a teatro e su Mediaset con una sorpresa il prossimo anno. ha deciso di omaggiare alcune grandi artisti della musica italiana con l'album", incidendo alcuni brani da "Dimmi" dia "Sciocca" di. Ci sono anche duetti inediti con. "E' una raccolta di canzoni insensate, un po' come me", dice Platinette che prepara il suo ritorno a teatro e su Mediaset con una sorpresa il prossimo anno.

Come mai hai deciso di celebrare le cantanti italiane con "Perle Coltivate"?

Ci sono repertori che vanni analizzati e studiati attentamente. Ad esempio, Anna Oxa negli anni 80 ha avuto un ruolo pop importantissimo nella nostra musica. E' una giustizia che faccio contro chi ha pregiudizi nei confronti della musica leggera e contro chi si compiace del gusto estetico radical chic. Queste persone mi fanno venire il vomito.



Cosa hai scoperto dopo la tua ricerca musicale?

Che ci sono cantanti come Rettore che ha fatto carriera da sola e con le sue forze, una vera potenza. Poi una perla sublime di Grazia Di Michele "Io e mio padre", brano a cui sono particolarmente legata. E poi i Virginiana Miller che mi hanno invitata in un loro video e io ho voluto inserire un loro bellissimo brano "L'angelo necessario" nella versione originale. Ma poi ci sono brani come "Dopo la tempesta" di Marcella Bella che chiudeva le serate milanesi al Plastic di Milano alle 5 e io l'ascoltavo sempre.



Il disco è dedicato a Giuni Russo con cui duetti virtualmente in "Aprite le finestre"...

Giuni era un'amica vera e tutto l'album è dedicato a lei. Il duetto è virtuale, è vero, ma è solo l'accostamento di talento e totale assenza del medesimo, ma lei ovunque si trovi, regge benissimo.



"Perle Coltivate" rappresenta un punto di svolta per Platinette?

Sono travestiva e lo so e mi rendo conto che la mia carriera è un miracolo in questo Paese. Anche per la sua durata di dieci anni! Ma in un certo senso rappresenza l'urgenza di fare delle cose in un momento della mia vita in cui mi sono accorta che ho una sola anima anche se faccio la spesa per due, mangio per due e so che il mio povero cuore è sotto stress da anni. Un'anima cui mancano punto di riferimento e perciò non voglio perder tempo e colgo ogni occasione! Meglio peripatetica che patetica!



Quali saranno i tuoi impegni extra musicali?

Una ventina di date a teatro con uno spettacolo molto bello al Teatro San Babili entro la fine dell'anno. Mi hanno chiesto di fare una tournée ma non posso farlo. E poi una sorpresa Mediaset all'inizio del prossimo anno, su Retequattro.



TRACKLIST 1. Cielo di Cristallo (Anna Oxa) feat. Aida Cooper 2. La Più Bella Canzone D'amore (Rettore) feat. Rettore 3. Pazza feat. G. C. Parlato 4. Io E Mio Padre (G. Di Michele) feat. Grazia Di Michele 5. Aprite Le Finestre (Giuni Russo) feat. G. Russo 6. Dimmi (O. Berti) feat. O. Berti 7. L'Angelo Necessario (Virginiana Miller) 8. Sciocca (C.Caselli) 9. Dopo La Tempesta (M.Bella) 10. Mi Cercherai (I. Zanicchi) 11. Fra Le Canne Di Bambù (B.Curtis) 12. La Gente E Me (O.Vanoni) 13. Io Ho Te (Mina)

