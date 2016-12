Grandi e Bollani: "Il nostro cd è nato in segreto"

foto Splash News Correlati NUOVA COPPIA

Amici da quando avevano vent'anni e suonavano assieme nel gruppo rock La Forma. Da allora non si sono mai persi di vista e hanno coltivato per dieci anni l'idea di fare un disco di cover pianoforte e voce. Irene Grandi e Stefano Bollani pubblicano il cd su etichetta Carosello Records ma confessano: "L'abbiamo registrato di nascosto e poi l'abbiamo proposto pronto e fatto". Sanremo? "No" risponde lui, "Sì se gli viene un'idea pazzesca" dice lei.

Ma il rapporto tra i due nasce da esperienze musicali di gioventù in comune e anche da un desiderio forte. "Volevamo assolutamente far qualcosa assieme - racconta Bollani - e dunque da dieci anni abbiamo trascritto tutte le canzoni che ci piacevano per un controllo incrociato per poi confrontarci. Irene è stata impegnata in questi anni tra Sanremo, album e tour e io avevo altri impegni per cui non c'è mai stata l'opportunità di registrare i brani".



"Poi ci siamo accorti che era giunto il momento, ma in maniera del tutto naturale - continua Irene -. E' stata una collaborazione fantastica perché Stefano mi ha fatto scoprire delle cose nuove e noi siamo due persone che si annoiano parecchio se non ci sono abbastanza stimoli". Per Irene la musica brasiliana è sempre stato un piccolo sogno da realizzare, la ascoltava spesso. Ma un segreto è stato anche questo disco: "Lo confessiamo, questo album - spiega Bollani - l'abbiamo registrato da soli, proprio perché non volevamo assolutamente nessun vincolo discografico. Quando abbiamo finito abbiamo consegnato il prodotto bello e fatto".



Il tour prenderà il via il 9 novembre da Assisi e che toccherà i più importanti teatri italiani fino al 20 dicembre. "In scaletta ci saranno le canzoni di questo disco - anticipa Irene - ma anche qualcos'altro che abbiamo tenuto da parte. Cercherò di convincere Stefano a fare le mie canzoni pop...". E Bollani subito interviene: "No beh, a Irene ho sempre detto che doveva fare altro da 'Bum Bum' e 'Bruci la città'. Con la voce che ha!".



Nessuno per ora ha invitato i due al Festival di Sanremo. "E se dovessero invitarci direi di no", dice Bollani ma Irene Grandi è più possibilista: "E' chiaro che se a Stefano dovesse venire una idea pazzesca potremmo anche andarci!".



E per i progetti futuri? Bollani esclude un ritorno alla tv e alla radio "almeno fino al prossimo anno. Anche perché a giugno 2013 andrò a New York a registrare un disco". Mentre Irene Grandi farà tesoro di questa esperienza acustica per concentrarsi "con più attenzione" sulla scelta degli autori.

Andrea Conti