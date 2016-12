Taylor Swift: "Temo di non trovare l'amore"

foto Ap/Lapresse 11:05 - Esce oggi negli Stati Uniti "Red", il nuovo album della stellina del country-pop Taylor Swift. Premi su premi, milioni di dischi venduti e arene sempre esaurite, ma Taylor non riesce a essere felice. Il motivo? L'amore. "Credo che la cosa che temo davvero - ha dichiarato - è che la magia non duri. Le farfalle e i sogni a occhi aperti e tutte queste cose che adoro, un giorno o l'altro se ne andranno". - Esce oggi negli Stati Uniti "Red", il nuovo album della stellina del country-pop Taylor Swift. Premi su premi, milioni di dischi venduti e arene sempre esaurite, ma Taylor non riesce a essere felice. Il motivo? L'amore. "Credo che la cosa che temo davvero - ha dichiarato - è che la magia non duri. Le farfalle e i sogni a occhi aperti e tutte queste cose che adoro, un giorno o l'altro se ne andranno".

Vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? A Taylor poco importa di avere avuto storie con ragazzi desiderati da milioni di ragazzine, come John Mayer, Jake Gyllehaal e Joe Jonas. Lei non riesce a darsi pace che queste storie siano poi finite. "Non ho mai avuto una relazione che potesse durare per sempre - ha spiegato -. Spendo molto del mio tempo a tentare di stare in equilibrio tra fiducia e disillusione".



E così non le resta che curare le sue ferite del cuore mettendo le delusioni in rima nelle sue canzoni. Un'esperienza al tempo stesso catartica e che la mette in sintonia con i milioni di fan che la seguono. Quasi quasi a Taylor conviene piangere con un occhio solo.