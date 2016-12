James Blunt: "Basta con la musica"

foto Ufficio stampa 10:30 - Ha venduto 11 milioni di copie dell'album "Back To Bedlam" nel 2004 e la sua "You're Beautiful" è stata un tormentone. James Blunt a 38 anni però sente di non aver più niente da dire alla musica e al Daily Mail ha detto: "Voglio solo prendere un po 'di tempo per me stesso, non ho alcuna intenzione di fare il cantautore, mi voglio rilassare ad Ibiza dove ho una villa". - Ha venduto 11 milioni di copie dell'album "" nel 2004 e la sua" è stata un tormentone.a 38 anni però sente di non aver più niente da dire alla musica e al Daily Mail ha detto: "Voglio solo prendere un po 'di tempo per me stesso, non ho alcuna intenzione di fare il cantautore, mi voglio rilassare ad Ibiza dove ho una villa".

L'ultimo album di Blunt "Some Kind Of Trouble" risale al 2010. Poi una tournée mondiale, diverse collaborazioni artistiche e il ritiro a Ibiza dove ha comprato una villa per potersi riposare da solo e con gli amici. Deve essere stato durante una delle sue lunghe vacanze che James ha riflettuto sullo showbusiness e sulla voglia di far musica che ormai non c'è più. Serenamente il cantautore ha rilasciato l'intervista al Daily Mail per dichiarare la sua intenzione di non voler più scrivere canzoni. E' ancora presto per capire se lo farà veramente, di certo la notizia ha anche scioccato la sua casa discografica.