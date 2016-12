Adele è diventata mamma di un maschietto

foto Ap/Lapresse Correlati REGINA DELLE CLASSIFICHE 10:57 - Adele ha dato alla luce venerdì scorso di notte il suo primo figlio, avuto dal fidanzato Simon Konecki, e sembra sia letteralmente al settimo cielo. La cantante del momento nel Regno Unito ha sempre tenuto un basso profilo da quando è stato dato l'annuncio che era incinta sul suo sito ufficiale. - Adele ha dato alla luce venerdì scorso di notte il suo primo figlio, avuto dal fidanzato Simon Konecki, e sembra sia letteralmente al settimo cielo. La cantante del momento nel Regno Unito ha sempre tenuto un basso profilo da quando è stato dato l'annuncio che era incinta sul suo sito ufficiale.

Da allora nessuno l'ha più vista in video nè su un palcoscenico.



Ora non resta che attendere il primo tweet dell'artista nel quale potrebbe annunciare il nome dato al neonato. Il portavoce comunque rassicura che presto uscirà un comunicato ufficiale.



L'evento, intanto, ha scatenato il 'lato oscuro' del Web. Su Twitter sono cominciati a circolare messaggi provocatori e volutamente offensivi. Qualcuno ha osservato che non si era accorto che la popstar fosse incinta, considerate le sue forme abbondanti; qualcun altro ha aggiunto che, se la cantante cadrà nella depressione post-partum, avrà più emozioni da mettere in musica; altri hanno addirittura minacciato di fare del male al piccolo se Adele sceglierà il nome 'sbagliato' fino a "sarà grasso pure lui?".