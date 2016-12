Dopo "Io Canto" Arianna sfodera l'anima rock

08:45

- La neo 16enne, ha fatto il compleanno sabato scorso, lancia il primo singolo" (R.T.I. SpA/Blu Notte - distribuzione Artist First -distribuzione digitale Made In Etaly). Firmato da Saverio Grandi e Luca Chiaravalli, il singolo anticipa il cd omonimo della vincitrice di "Io Canto" che uscirà il prossimo 13 novembre e conterrà 12 brani originali composti per lei da grandi autori.