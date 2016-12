Battiato a tutto sprint tra politica, ladri e morte

foto Ufficio stampa Correlati CALCIATORE NEGLI ANNI 80 10:52 - A 5 anni dall'ultimo album di inediti, "Il vuoto", Franco Battiato torna con "Apriti Sesamo", esce il 23 ottobre. C'è la morte ("bisogna prepararsi ad accoglierla"), la gioventù ("ricordo i primi trans al Monumentale di Milano, che file di macchine c'erano!") e dice la sua su Grillo e le elezioni in Sicilia ("non leggo la cronaca locale"). Soldi e politica? Risponde con ironia: "I rapinatori meglio dei politici, li trovo più simpatici". - A 5 anni dall'ultimo album di inediti, "Il vuoto",torna con "", esce il 23 ottobre. C'è la morte ("bisogna prepararsi ad accoglierla"), la gioventù ("ricordo i primi trans al Monumentale di Milano, che file di macchine c'erano!") e dice la sua su Grillo e le elezioni in Sicilia ("non leggo la cronaca locale"). Soldi e politica? Risponde con ironia: "I rapinatori meglio dei politici, li trovo più simpatici".

Ci sono voluti sei anni per un album di inediti, cos'è successo?

Sostanzialmente stavolta quando mi venivano delle idee nella notte, un po' come quando nei fumetti si accende la lampadina sulla testa, invece di voltarmi dall'altra parte del letto ho scritto tutto di getto.



Ci sono tanti riferimenti filosofici, arabi e anche danteschi ma in “Quand'ero giovane” c'è un ritratto suo intimo, cosa ricorda di quei momenti?

Racconto della Milano della mia gioventù quando mi alzavo tardi alla mattina ma vivevo la notte, suonavo. C'erano anche i primi trans al Parco Ravizza e al Monumentale. I clienti erano attratti da questa novità, bellissime donne ma non sapevano che sotto sotto... C'erano file di macchine interminabili, lunghissime. Oggi forse le cose non sono cambiate ma la prostituzione trovo non sia un bello spettacolo da guardare.



“Apriti Sesamo” nasce anche dalla sua meditazione e riflessioni buddiste?

Certo. Mi sono approcciato alla meditazione con violenza negli anni 70. Oggi la faccio due volte al giorno, di cui una all'imbrunire. E' un viaggio nel mio corpo ed è stupefacente come spesso esso viva a prescindere dalla mente. Comunque sono affascinato dal buddismo e anche Platone e Gesù credevano nella reincarnazione. Ma se parlo con monsignori o cattolici di ciò che è scritto nei Vangeli ossia che Gesù diceva 'tu rinascerai dal ventre di una donna' questi mi rispondo o 'sono cose delicate' o 'è allegoria'.



“Il denaro striscia come il serpente, nella città d'occidente così si celebra, ma da da qualche parte un uomo nuovo sta nascendo”, canta ne “Il serpente”. Esiste un uomo nuovo?

Il momento è quello che è. I rapinatori di banche sono divertenti alla fine prendono anche pochi soldi altra cosa sono i politici, come Lusi, che si sono fregati tantissimi soldi dei partiti. Io sono una persona fortunata, ho avuto tutto dalla vita e pago fior di tasse ma ci sono tante persone che soffrono per mancanza di soldi per sé e per i figli. Trovo tutto questo assurdo, allora propongo: tasse più alte ai ricchi per aiutare anche a chi ne ha bisogno.



Grillo è sbarcato in Sicilia a nuoto e ha detto: "Siete un popolo senza identità. Siete una regione autonoma, ma senza autonomia. Siete una regione, ma siete una nazione. Siete ricchi, ma siete poveri. Chi caz.. siete?". Lei cosa ne pensa?

Condivido quanto ha detto il regista Virzì che se dice troppo spesso 'Italiani!' poi la fa diventare una cosa seria. Detto questo, credo che lui abbia scoperto e analizzato molti fenomeni prima di tutti. Come ad esempio quelle regioni in Germania che vanno avanti con energia pulita e rinnovabile.



Tra qualche giorno si vota in Sicilia...

Mi spiace ma non leggo la cronaca locale da anni, ormai.



Chiudiamo con “Apriti Sesamo”. Tutto sommato sembra dare un messaggio di speranza, pur parlando anche di morte.

La morte è un passaggio obbligato da preparare. Il distacco anche dai genitori ci aiuta ad amare di più gli altri.



Il tour di Battiato che, come promette il cantautore, sarà “molto rock” parte dal 19 gennaio a Bergamo (Teatro Creberg) per poi proseguire in tutta Italia fino al 6 marzo. Doppia tappa a Milano al Conservatorio Verdi (31 gennaio, 1 febbraio) e all'Auditorium della Conciliazione di Roma (20 e 21 febbraio).

Andrea Conti