Pattinson e Stewart si baciano

14:57 - Le voci di un riavvicinamento si rincorrono da tempo, ma adesso c'è la conferma: Kristen Stewart e Robert Pattinson tornano insieme. I due sono stati immortalati a Los Felix, in California, mentre si scambiano effusioni e abbracci sotto la veranda di una villa: nelle foto, pubblicate da "PopSugar", Pattinson appare sorridente mentre le offre un drink e le porge l'asciugamano, appena uscita dall'acqua, e in un'altra immagine la bacia.

Sembra dunque archiviato il ricordo del tradimento di Kristen che dopo tre anni insieme aveva avuto una scappatella con il regista, per giunta sposato, Rupert Sanders. Nel weekend Pattinson e la Stewart erano stati avvistati a una serie di eventi a Los Angeles.



La notizia del riavvicinamento arriva proprio alla vigilia del tour per promuovere "Breaking Dawn, Part 2", l'ultimo capitolo della saga di Twilight; e sembra smentire chi aveva detto che, nel giro promozionale nelle capitali di mezzo mondo, sono state prenotate per loro camere separate, se non addirittura hotel diversi. Intanto, Sanders, e la sua ex moglie, Liberty Ross, sono stati fotogafati mentre uscivano abbracciati da un consulente di coppia a Los Angeles.