Gerard Butler ha rischiato di morire

foto Ap/Lapresse Correlati SEX SYMBOL 14:28 - Gerard Butler ha rischiato la vita. L'attore scozzese ha infatti spaventato i suoi colleghi, finendo in ospedale durante le riprese del film sul mondo del surf, "Chasing Mavericks". Gerard è stato infatti travolto da un'onda gigante, alta 12 metri, e stava per annegare. Per fortuna l'ambulanza è arriva in tempo: "E' stato terribile". hala. L'attore scozzese ha infatti spaventato i suoi colleghi, finendo in ospedale durante le riprese del film sul mondo del surf, "". Gerard è stato infatti travolto da un'onda gigante, alta 12 metri, e stava per annegare. Per fortuna l'ambulanza è arriva in tempo: "E' stato terribile".

I fatti risalgono alla fine del 2011, ma l'attore accetta di parlarne per la prima volta. "Se si sceglie un progetto come questo - racconta Butler - calarsi in questo modo è il modo migliore per lavorarci: uno, perché così è più credibile, e due, perché è più divertente. E' questo che ha reso la cosa emozionante non solo affrontare l'onda, ma cercare di spingerti oltre il limite. Io potuto farlo circondato da persone che veramente hanno creduto in me ed è stato davvero stimolante".



Tuttavia, una volta Butler ha esagerato. Mentre era accompagnato dai surfisti professionali, è stato colpito da un'onda e ha rischiato di annegare.



"E' stato terribile - ricorda Jonny Weston che nel film interpreta Jay Moriarty -. Non sapevo se sarebbe riuscito a riemergere. Sostanzialmente è finito un centinaio di metri in avanti ed è rispuntato. Noi abbiamo sperato che fosse lui e non una foca o un delfino". Quella volta Butler era stato ricoverato in ospedale e poi rilasciato. Quando gli è stato chiesto se si fosse pentito di essersi spinto troppo al di là, si era messo a ridere e aveva risposto: "Assolutamente no, probabilmente non ho mai davvero imparato dai miei errori. Nel prossimo film farò qualcos'altro di stupido". "Chasing Mavericks" sarà nelle sale americane il 26 ottobre 2012.