"Adele non farà cd per un po' di anni"

foto Ap/Lapresse Correlati IN VERSIONE MAMMA 09:28 - Adele in questi giorni si gode le fasi finali della pre parto e anche il successo di 21", solo per il 2011, ha fruttato 67 milioni di dollari ma c'è una brutta notizia per i fan dell'artista. "Adele non farà album per un po' di anni", lo comunica l'etichetta. in questi giorni si gode le fasi finali della pre parto e anche il successo di "Skyfall" che ha inciso per la colonna sonora del nuovo 007. L'etichetta indipendente XL nel frattempo gongola perché l'album "", solo per il 2011, ha fruttatoma c'è una brutta notizia per i fan dell'artista. "Adele non farà album per un po' di anni", lo comunica l'etichetta.

"Come anche è impossibile prevedere le sue prossime vendite. Dobbiamo quindi considerare i dati relativi a quest'anno come eccezionali e irripetibili".



E in effetti così è perché si consideri che l'album "21" è rimasto in top ten nelle classifiche di tutto il mondo per settimane, ad esempio in America ha stazionato per 79 settimane, di cui 24 stabile al numero uno. In tutto sono state vendute 18 milioni di copie e all'etichetta indipendente sono entrati nelle casse 67 milioni di dollari.



Non si sa se veramente a questo punto Adele non entrerà in sala di registrazione per un po' di anni come è stato riferito. Di certo la cantante si sta godendo la maternità e al di là della parentesi per 007 per ora non sembra voler pensare alla musica. Ma i colpi di scena sono sempre in agguato.