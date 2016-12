Rihanna: "Nessuno mi chiede di uscire"

foto Vogue Correlati DI NUOVO CON CHRIS 13:00 - Rihanna festeggia con una copertina su "Vogue" i 61 milioni di fan su Facebook, il singolo "Diamonds" al numero uno di iTunes in 27 Paesi e l'uscita del settimo album "Unapologetic" il 20 novembre. Nell'intervista la cantante si confessa tra amore e l'ex Chris Brown. Per ora si dichiara single e rivela: "Nessuno mi chiede di uscire". festeggia con una copertina su "Vogue" i 61 milioni di fan su Facebook, il singolo "" al numero uno di iTunes in 27 Paesi e l'uscita del settimo album "" il 20 novembre. Nell'intervista la cantante si confessa tra amore e l'ex. Per ora si dichiara single e rivela: "Nessuno mi chiede di uscire".

La prima copertina di "Vogue" risale ad aprile 2011. La cantante delle Barbados è protagonista del numero di novembre della celebre rivista e per l'occasione ha abbandonato capelli dai colori sgargianti, preferendo una zazzera corta e scura. A renderla speciale, oltre al fisico scultoreo, ci pensano gli abiti scelti per il servizio: un vestito corto a piccole stampe, un lungo abito nero con inserti in pizzo e guanti e un sensuale pezzo dell'ultima collezione di Valentino, naturalmente rosso fuoco.



Nel servizio che accompagna le immagini, Rihanna racconta molto di sé, a partire dalla sua tanto discussa relazione con Chris Brown, che tre anni fa la mandò all'ospedale dopo averla riempita di calci e pugni. Un amore, il loro, che sembra non finire mai nonostante la violenza e la rabbia. "Solo io so chi è Chris e cosa c'è tra noi", ha tagliato corto.