C'è una stella ne "La Febbre del Sabato Sera"

foto Ufficio stampa

11:14 - Parata di vip a Milano per la prima del musical "La Febbre del Sabato Sera", produzione internazionale firmata Stage, al Teatro Nazionale fino al 27 gennaio. Gabrio Gentilini è Tony Manero che trascina storie e personaggi tra coreografie efficaci e canzoni celebri come Stayin' Alive dei Bee Gees. L'attore 23enne riesce a far dimenticare John Travolta. Ottimo il corpo di ballo, 'fredda' e distaccata Marina Maniglio che dà il volto a Stephanie.

Laura Panzeri (Annette), Filippo Strocchi (Dj Monti), la straordinaria Lucianna De Falco (Flo Manero), Sebastiano Vinci (Frank Manero sr./Fusco), Giacomo Buccheri (Frank Manero jr. / Jay), Massimiliano Pironti (Bobby C.), Luca Santamorena (Double J.), Giuseppe Verzicco (Joey) e Samuele Cavallo (Gus) sono parte integrante di un grande meccanismo fatto di spettacolo e danza che ha come collante e unico comune denominatore Gabrio Gentilini.



Per due ore e venti minuti l'attore si divide tra una prima parte assolutamente d'azione e ricca di coreografie (difficile aver fiato per cantare e recitare ma riesce nell'intento) ed una seconda in cui il vero spirito di Tony Manero viene fuori preponderante, un ragazzo ricco si speranze e sogni che cerca di sbarcare il lunario in una New York forse ancora ostile agli immigrati come lui, di origini italo americani. In alcune parti il musical rende perfettamente lo spirito della storia con fluidità sia nel canto che nella danza ma altre parti ancora soffrono di una certa 'meccanicità' recitativa. Il rapporto tra Tony e Stephanie è all'inizio complesso poi via via lascia spazio all'amore. Senza nulla togliere a Marina Maniglio sul piano della voce, però certi 'tecnicismi' non lasciano spazio a emozioni viscerali e di 'pancia' che sarebbero utili a mostrare una ragazza forte sì ma anche vulnerabile all'amore.



I personaggi si muovono in mezzo ad un complesso meccanismo scenografico che riproduce Manhattan di fine anni 70, caratterizzato da cambi di scena rapidi e inaspettati (dalla casa di Tony alla disco al campo di basket e alla sala danza) oltre ad una grande orchestra che suona dal vivo, presente in tutte le produzioni proposte da Stage, da "La Bella e la Bestia" a "Mamma Mia!", da "Flashdance" a "Sister Act". La regia italiana è di Carline Brouwer, mentre l’adattamento di testo e liriche in italiano è a cura di Franco Travaglio. Ma proprio alcuni testi delle canzoni si sono mostrati alquanto deboli nella resa italiana. Chiara Noschese, già Casting Director e protagonista di "Mamma Mia!", è Regista Associato e Regista Residente.



Tony Manero è un giovane che vive nella degradata periferia newyorchese di Bay Ridge, con la sua famiglia di immigrati di origine italiana. Lavora come commesso in un colorificio, ma il sabato sera cambia pelle e diventa il re della discoteca Odyssey 2001. Questo è il luogo di ritrovo dove va a ballare con gli amici, i popolari "Baroni" Joey, Gus, Double J, Bobby e con la sua amica di infanzia e partner di danza Annette. Una sera nel locale Tony incontra Stephanie e si sente subito attratto da lei. Poi un tragico incidente mette totalmente in discussione Tony che ad un tratto apre gli occhi alla vita e al suo futuro.



INFORMAZIONI Teatro Nazionale Piazza Piemonte 12, 20145 Milano Da domenica a giovedì alle 20.30, sabato alle 20.30 e 15.30, venerdì alle 20.30 e domenica alle 15.30 Prezzi da 21 a 86 euro

Andrea Conti