Lorenzo Jovanotti sbarca al San Siro di Milano

Jovanotti sarà per la prima volta in concerto allo stadio San Siro di Milano il 19 giugno. E' stata annunciata la data milanese del "Backup Tour - Lorenzo negli stadi 2013". Dal 3 dicembre saranno in vendita i biglietti per le altre date in programma: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Padova, Palermo, Pescara, Roma, Salerno, Torino.

Il 9 novembre esce il nuovo singolo, "Tensione evolutiva", primo degli otto brani inediti presenti nel Best Of "Backup - Lorenzo 1987-2012", racconto in musica di 25 anni di carriera con i successi, le canzoni nuove, le collaborazioni, le rarità, i remix e le versioni alternative, in uscita il 27 novembre.



La decisione di fare un tour negli stadi? "E' arrivato il momento, perché a un certo punto la pera è matura e cade dal ramo, bisogna trovarsi sotto con la mano e beccarla", aveva detto Lorenzo a Glamour.