Michele Drake, da coniglietta a manager

foto Playboy Correlati DRAKE SENZA VELI 11:40 - Aveva appena compiuto 21 anni e nel 1979 conquistava il paginone centrale di "Playboy" dopo essere stata eletta "Miss Maggio". Da allora Michele Drake ne ha fatta di strada. Subito dopo gli scatti osè arrivarono infatti i piccoli ruoli in "American Gigolo" e ne "La pazza storia del mondo". Poi però Michelle è passata dall'altra parte della telecamera. E ha deciso di produrre film di livello. - Aveva appena compiuto 21 anni e nel 1979 conquistava il paginone centrale di "" dopo essere stata eletta "". Da allorane ha fatta di strada. Subito dopo gli scatti osè arrivarono infatti i piccoli ruoli in "" e ne "". Poi però Michelle è passata dall'altra parte della telecamera. E ha deciso di produrre film di livello.

Nata a La Jolla nel 1958 in California, Michele ha da subito le idee chiare. Sogna il cinema e usa come trampolino di lancio "Playboy". Si fa immortalare come mamma l'ha fatta da Philip Dickson e Pompeo Posar e intanto strizza l'occhio a Hollywood. Dopo una partecipazione televisiva ai "Jeffersons" arrivano i film. Ma senza il grande salto sperato. Così ripiega sulla produzione cinematografica. Oggi è ricca e felice.