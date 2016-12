Bimbi e ancora sconosciuti: le star negli spot

foto Da video Correlati GUARDA COM'ERANO E COME SONO 11:42 - Il più delle volte bambini o preadolescenti. Ma in qualche caso già adulti e alla ricerca di un modo di sfondare. Spulciando gli spot pubblicitari degli anni 80 e 90 sono tante le future stelle di Hollywood che si possono scovare. Da Ben Affleck a Leonardo Di Caprio, passando per Meg Ryan e Sarah Michelle Gellar e Demi Moore, per molti la pubblicità è stato il primo passo verso il successo. - Il più delle volte bambini o preadolescenti. Ma in qualche caso già adulti e alla ricerca di un modo di sfondare. Spulciando gli spot pubblicitari degli anni 80 e 90 sono tante le future stelle di Hollywood che si possono scovare. Da Ben Affleck a Leonardo Di Caprio, passando per Meg Ryan e Sarah Michelle Gellar e Demi Moore, per molti la pubblicità è stato il primo passo verso il successo.

Mila Kunis, recentemente votata "la donna più sexy vivente", ancora preadolescente esaltava i coloratissimi prodotti per la scuola di Lisa Frank, Ben Affleck, giubbottino sportivo e neopatentato, era pronto a un'uscita "romantica" da Burger King.



Gli hamburger sono stati l'inizio anche per una Sarah Michelle Gellar, ben lontana dalle avventure vampiresche di Buffy. Mentre un iriconoscibile Elijah Wood, in epoca da scuola elementare, agli hamburger bruciacchiati preparati dal padre preferiva la pizza di Pizza Hut.



Ma non tutti hanno iniziato bambini. C'è anche chi già adulto trovava nella pubblicità la notorietà che ancora stentava ad arrivare. Come Bruce Willis, Matt LeBlanc di "Friends" o Morgan Freeman, in versione operaio alla scoperta delle magie del Listerine.