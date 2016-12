Cremonini in tour: "Ora mi faccio in tre"

foto Simone Cecchetti Correlati SCATENATO SUL PALCO 11:13 - Cesare Cremonini parte in tour dal 26 ottobre al Palaolimpico di Torino per 13 concerti nei palasport tra cui il MediolanumForum di Assago il 27 ottobre. "Il live sarà diviso in tre parti", racconta il cantautore a Tgcom24 che ricorda anche il duetto con Laura Pausini per i terremotati a giugno ("una delle cose più belle che abbia fatto") e nel video "Una come te" interpreta se stesso: "Un uomo che capisce che la donna perfetta non esiste". parte in tour dal 26 ottobre al Palaolimpico di Torino per 13 concerti nei palasport tra cui il MediolanumForum di Assago il 27 ottobre. "Il live sarà diviso in tre parti", racconta il cantautoreche ricorda anche il duetto conper i terremotati a giugno ("una delle cose più belle che abbia fatto") e nel video "Una come te" interpreta se stesso: "Un uomo che capisce che la donna perfetta non esiste".

Come nasce il Cesare Cremonini Live 2012?

Questo tour ha un significato molto importante per me. E' una tappa di una carriera gestita anche emotivamente con scelte difficili fatte per non replicare quel che era stato già proposto. Un percorso parallelo anche con la mia crescita personale. Insomma ritorno al MediolanumForum dopo esserci stato coi Lunapop anni fa e tutto questo ha un valore simbolico forte.



Quali saranno le sorprese?

Sarà un concerto che si snoda lungo tre elementi. Il primo è intrattenimento e divertimento puro dove tutti potranno cantare a squarciagola, poi ci sarà una parte intima che vivrà di luce propria. Canterò piano e voce all'altezza del pubblico. Un modo per vivere intensamente e appieno quel momento. Questa è la parte della scaletta più 'mobile' nel senso che canterò quello che mi viene in mente mentre parlo con i fan. E, infine, ci sarà la parte musicale che vedrà protagonisti me e i musicisti sul palco.



La scaletta come sarà strutturata?

Ci saranno sicuramente l'80% delle canzoni del mio ultimo album 'La teoria dei colori' che è molto leggero e fresco. Non rimpiango nulla del mio passato dunque ci saranno tante canzoni che ho scritto in questi dodici anni di carriera. Insomma prevedo almeno di cantare 26 pezzi.



Registrerai un live da questo tour?

Non credo, di sicuro recupererò delle immagini per il video che verrà dopo "Una come te" che, invece, arriverà a breve. E' creato dalla Primpopiano Cinetv di Alessia Moccia e Andrea Angioli e diretto da Fabrizio Cestari. Ha un taglio molto cinematografico e si parla di una donna ideale. Ma la perfezione non esiste...



Non esiste la donna ideale?

Diciamo che sono in un fase della mia vita in cui sto uscendo dal loop della donna perfetta o come vorrei fosse. E' chiaro che deve avere alcuni valori importanti come l'educazione. Ma come può un essere imperfetto cercare la perfezione? E' un po' come quando hai una casa ordinatissima ma senti che manca qualcosa. Un rapporto, comunque, è fatto di piccoli compromessi inevitabili.



Hai duettato con Laura Pausini il 25 giugno allo Stadio Dall'Ara di Bologna per i terremotati. Un momento intenso. Cosa ricordi di quella sera?

E' stato un concerto forte, immediato ed emozionante perché organizzato non molto tempo dopo il terremoto. Sembrava di essere lì in quei posti martoriati. Molti miei amici hanno perso tutto e anche aziende che avevano costruito. Con Laura è stato bellissimo e abbiamo scelto 'L'anno che verrà' di Lucio Dalla sia per omaggiare il grande cantautore (ho intonato Caro Lucio ti scrivo, anziché amico) e poi perché era il brano più giusto per i terremotati.



Nascerà una collaborazione con Laura?

Voglio fare altre cose insieme a lei. E' stato magico ritrovarsi su quel palco e Laura emana un'energia unica quando canta.



Dispiaciuto di non aver fatto parte del cast di Italia Loves Emilia?

Ero molto dispiaciuto e non so cosa sia successo. Al contempo ero orgoglioso per questa iniziativa che ha aiutato i terremotati e gliel'ho anche detto a tanti amici e colleghi che hanno partecipato a quell'evento.



Queste le date del tour: 26 ottobre Palaolimpico (Torino); 27 ottobre Mediolanum Forum (Assago); 30 ottobre 105stadium (Genova); 3 novembre Palaevangelisti (Perugia); 4 novembre Mandela Forum (Firenze); 6 novembre Palasport Forum (Pordenone); 7 novembre Gran Teatro Geox (Padova); 9 novembre Paladozza (Bologna); 10 novembre 105 Stadium (Rimini); 13 novembre Palalottomatica (Roma); 15 novembre Palapartenope (Napoli); 16 novembre Paladozza (Bologna); 17 novembre Paladozza (Bologna).