Rolling Stones, polemiche in Rete

Dalla gioia alla rabbia. Quella provata da molti fan dei Rolling Stones che, dopo aver assistito all'annuncio delle quattro date live di novembre e dicembre, devono fare i conti con i prezzi alti dei biglietti e con la speculazione che si è già scatenata in Rete. Le prevendite ufficiali infatti parlano di costi tra i 130 e i 500 euro, ma qualcuno già via Internet sta vendendo i tagliandi a 3000 euro.

I commenti in Rete si sprecano, da quelli che hanno già fatto i conti comprensivi di aereo e soggiorno ("non meno di 7/800 euro, tirati tirati"), a quelli che se la prendono con la carta d'identità ("come vorrei essere nata prima e aver avuto la possibilità di vederli almeno una volta!"), arrivando a chi pensa a qualche soluzione sopra le righe ("ma secondo voi se faccio una rapina per andare a vedere gli Stones mi beccano prima del concerto?").



Per tutti quelli che trovano proibitivi i prezzi delle quattro date annunciate per il 2012, la vera speranza e che ce ne siano altre nel 2013. Anche perché, come fa notare qualche affezionato ben informato i Rolling Stones veri e propri, nella formazione che li ha resi grandi, nacquero' nel gennaio del 1963 quando gennaio Charlie Watts entrò ufficialmente nel gruppo sostituendo il batterista Tony Chapman.



Quindi la celebrazione del cinquantenario potrebbe proseguire nel 2013 con altre date e c'è chi è pronto a giurare che sarà così. In effetti nel manifesto pubblicitario di queste 4 date c'è scritto "50 & Counting" che potrebbe appunto significare che non finisce qui.