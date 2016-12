Leona torna con un album e attacca Rihanna

foto Ufficio stampa Correlati SEMPRE SEXY

CANTA "TROUBLE" 10:32 - Leona Lewis ha lanciato il terzo album "Glassheart" che è uscito il 12 ottobre. Una gestazione travagliata perché il disco sarebbe dovuto uscire già nel mese di novembre 2011 per poi essere rimandato più volte. La vincitrice dell'edizione inglese di "X Factor 2006" ha nuovamente attaccato Rihanna rea di averle 'rubato' una canzone "We Found Love". "L'avevo già registrata ma poi Calvin Harris l'ha voluta fare con lei", ha affermato. ha lanciato il terzo album "" che è uscito il 12 ottobre. Una gestazione travagliata perché il disco sarebbe dovuto uscire già nel mese di novembre 2011 per poi essere rimandato più volte. La vincitrice dell'edizione inglese di "X Factor 2006" ha nuovamente attaccatorea di averle 'rubato' una canzone "". "L'avevo già registrata ma poi Calvin Harris l'ha voluta fare con lei", ha affermato.

Leona ha nuovamente collaborato con Ryan Tedder dei One Republic che le ha regalato le hit "Bleeding Love" e "Happy". Nel disco anche altri collaboratori come Naughty Boy, Rodney "Darkchild" Jerkins e Dallas Austin.



La tracklist dell'album 1. Trouble 2. Un Love Me 3. Lovebird 4. Come Alive 5. Fireflies 6. I to You 7. Shake You Up 8. Stop the Clocks 9. Favourite Scar 10. When It Hurts 11. Glassheart 12. Fingerprint