Penelope Cruz: "La maternità ti apre il cuore"

Sergio Castellitto e Penelope Cruz hanno presentato al Festival di Toronto "Venuto al mondo" in cui si narra del dramma di una maternità vissuta durante la guerra in Bosnia. Ma l'attrice è felice. Dopo aver sposato Javier Bardem nel 2010 ha avuto Leonardo nel 2011: "Oggi guardo il mondo con occhi completamente diversi. La maternità ti fa rinascere. Senti cose che pensavi dimenticate. E ti apre il cuore", dice a F. hanno presentato al Festival di Toronto "" in cui si narra del dramma di una maternità vissuta durante la guerra in Bosnia. Ma l'attrice è felice. Dopo aver sposatonel 2010 ha avuto Leonardo nel 2011: "Oggi guardo il mondo con occhi completamente diversi. La maternità ti fa rinascere. Senti cose che pensavi dimenticate. E ti apre il cuore", dice a F.

Penelope ricorda con intensità quello che è successo sul set: "Ci sono cose che ho sentito raccontare dalle madri di Sarajevo, terribili. Anch'io sono mamma e non riesco nemmeno a ripeterle. Eppure, come nel film, capisci che nell'orrore c'è sempre spazio per l'amore".



E poi spazio alle riflessioni sull'essere mamma: "Con la maternità cambia tutto fin dal primo istante. Io oggi guardo il mondo con occhi completamente diversi. E poi in un certo senso è un rivivere la tua infanzia, in modo viscerale, senza filtri. E io con mia madre ho avuto un rapporto speciale. Mi ha avuto quando aveva soltanto 21 anni. Siamo sempre sembrate due amiche, piuttosto che madre e figlia. E lei è una forza della natura che mi ha ispirato molto. Sì, la maternità ti fa rinascere. Senti cose che pensavi dimenticate. E ti apre il cuore".