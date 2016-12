Emis Killa Best Italian Act agli MTV EMA

foto Ufficio stampa Mtv Correlati LA SCOMMESSA RAP 16:16 - Il rapper Emis Killa è il vincitore del Best Italian Act degli MTV Europe Music Awards, a Francoforte l'11 novembre. era in gara con Club Dogo, Cesare Cremonini, Giorgia e Marracash. Emis ha al suo attivo il disco d'oro per "L'erba cattiva" e sta già lavorando al nuovo disco. "Killers, ho vinto gli Ema's come Best Italian Act, ora sono in nomination come Best European, potete già votare, fino a 100 volte al gg! GO" è stato il commento su Twitter. - Il rapperè il vincitore deldegli MTV Europe Music Awards, a Francoforte l'11 novembre. era in gara con Club Dogo, Cesare Cremonini, Giorgia e Marracash. Emis ha al suo attivo il disco d'oro per "" e sta già lavorando al nuovo disco. "Killers, ho vinto gli Ema's come Best Italian Act, ora sono in nomination come Best European, potete già votare, fino a 100 volte al gg! GO" è stato il commento su Twitter.

Un altro traguardo importante per la giovane star del rap italiano. Il 2012 è infatti l’anno che ha consacrato Emis Killa (all’anagrafe Emiliano Giambelli classe 1989) la grande rivelazione dell’hip hop: disco d’oro per “L’erba cattiva” (l’album d’esordio uscito per Carosello Records) che è da oltre 37 settimane ai vertici delle classifiche di vendita, disco d’oro digitale per il singolo “Parole di ghiaccio”, il cui video, con oltre 15 milioni di visualizzazioni, diventa il secondo clip più visto nella storia del rap italiano, il suo canale Youtube ha superato le 47 milioni di views, anche i numeri sui suoi social sono sorprendenti: conta oltre 479 mila fan su Facebook e oltre 127mila follower su Twitter.



Inoltre è proprio da un’idea di Emis Killa che nasce “Se il mondo fosse”, il brano (disco d’oro digitale) che i più importanti rapper hanno realizzato per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto in Emilia Romagna.



Emis Killa quest’anno ha vinto un premio ai TRL Awards nella categoria Best New Generation ed è stato protagonista sia dei TRL Awards (Firenze, 5 maggio) che degli MTV Days (Torino, 29-29-30 giugno) con strepitose performance live.