Gli Stones ritrovano il palco: 4 live in arrivo

Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood hanno affidato a YouTube l'atteso annuncio di un nuovo tour, con un video dei quattro componenti dei Rolling Stones. Le 4 date (25 e 29 novembre all'O2 Arena di Londra, 13 e 15 dicembre al Prudential Center di Newark, vicino a New York) segnano il ritorno sulla scena per gli Stones che non si esibivano insieme dal 2007. I concerti sono parte delle celebrazioni del 50esimo anniversario della band.

I fan di tutto il mondo hanno atteso questa notizia per cinque anni e finalmente saranno soddisfatti. In un video pubblicato su YouTube gli Stones si sono rivolti ai fan chiedendo loro "siete tutti pronti? Noi siamo pronti! Sicuramente ve lo stavate aspettando".



In effetti le voci a proposito di un tour degli Stones nel 2012 si erano fatte sempre piu' insistenti, perché quest'anno si è festeggiato il cinquantesimo anniversario dalla nascita della band, che si esibì per la prima volta al Marquee Club di Londra il 12 luglio 1962



"A tutti piace celebrare - dichiara Mick Jagger in un comunicato diffuso sul sito della band - e Londra e New York sono due bei posti per farlo". I concerti sono stati etichettati con il nome "50 & counting..." ("50 e continua..."), a significare come la storia degli Stones non intenda chiudersi qui. Il 12 novembre, infatti, sara' pubblicato 'GRRR!', greatest hits (il 30esimo per gli Stones) che accanto a tutti i grandi successi della band disposti cronologicamente in due versioni da 50 e 80 tracce, presenta le canzoni inedite "Doom and Gloom" e "One More Shot", registrate a Parigi nell'agosto scorso.



I Rolling Stones hanno già anticipato alcuni particolari dei prossimi live, fra cui la presenza di un palco disegnato appositamente per insinuarsi fra il pubblico riproducendo la "linguaccia", classico logo della band. Smentita ufficialmente, infine, la voce circolata negli ultimi giorni a proposito di una partecipazione al previsto tour di Bill Wyman, storico bassista degli Stones che lasciò la band nel 1993.