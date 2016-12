Carlo Alberto: "Dopo Amici punto a Sanremo"

foto Ufficio stampa Correlati SINCERITA' E VOCE SOUL 15:32 - Il vincitore del Premio della Critica di "Amici" torna con il primo album "Controvento" che contiene sette brani ed esce il 30 ottobre. Un disco sincero, diretto che esprime la vena soul di Carlo Alberto senza alcun filtro. "Ho cercato di mettere tutto me stesso nelle canzoni", spiega il cantante a Tgcom24 e rivela: "Presenterò per il Girone Giovani di Sanremo una bellissima canzone alla Coldplay". - Il vincitore del Premio della Critica di "" torna con il primo album "" che contiene sette brani ed esce il 30 ottobre. Un disco sincero, diretto che esprime la vena soul disenza alcun filtro. "Ho cercato di mettere tutto me stesso nelle canzoni", spiega il cantantee rivela: "Presenterò per il Girone Giovani di Sanremo una bellissima canzone alla Coldplay".

Come nasce "Controvento"?

Con il produttore Nicolo' Fragile, Fabrizio Ferraguzzo e altri professionisti abbiamo voluto rispettare quello che sono io, nato e cresciuto con la musica americana dentro. Perciò abbiamo tirato fuori la mia parte soul che non necessariamente è un genere ma come dice la stessa parola è la mia "anima". Ho cercato di essere presente a tutta la realizzazione del disco e alla musica, sono molto pignolo.



Perché la scelta di inserire delle cover?

Ho interpretato delle cover per questo album ma ci tenevo molto a rifarle mettendo un valore aggiunto alle canzoni. Ad esempio, per 'Another day in paradise' di Phil Collins ho voluto stravolgere l'arrangiamento a favore di uno stile più underground visto che la canzone parla di senzatetto. La ballad si è trasformata in un qualcosa di più ritmato.



Hai fatto ascoltare "Controvento" a qualcuno di "Amici"?

Sì a Stefano Settepani che ci ha sempre seguiti durante il programma anche in tutta la parte musicale. Lui quando ha ascoltato le canzoni era soddisfatto perché rispecchiano esattamente quello che sono.



Sei rimasto in contatto con qualcuno dei tuoi ex compagni del talent show?

Inevitabilmente quando si spengono i riflettori ci si perde un po' di vista. Paradossalmente posso dire che con i ragazzi con cui magari avevo un rapporto 'superficiale' dentro la scuola, fuori ho legato molto con loro.



Ad esempio?

Giuseppe Giofrè il ballerino che ha vinto la categoria danza. Ci sentiamo praticamente tutti i giorni anche se non riusciamo mai a vederci. Ora ha iniziato una bella esperienza a X Factor Uk nel corpo di ballo e qualche ora prima della diretta l'ho chiamato al cellulare per fargli gli auguri, avrò speso almeno 50 euro in telefonate! (ride, ndr). Poi ho legato molto con Marco Castelluzzo e la fidanzata Francesca che ora è partita per la Spagna, dal momento che ha vinto una borsa di studio ad "Amici".



E con Gerardo e Ottavio, con cui eri arrivato in finale?

Con Gerardo ho chiacchierato davanti a una birra dopo una serata a Matera. Siamo molto distanti ma fra noi c'è sempre stata stima anche perché penso che pur avendo posizioni antitetiche ci si possa sempre arricchire. Ottavio mi è stato molto vicino durante la permanenza ad 'Amici', anche io e lui siamo molto diversi. Comunque non ci sentiamo più.



Tenterai di andare al Festival di Sanremo?

Sì nel Girone Giovani e ho un brano molto bello, alla Coldplay per intenderci.

Andrea Conti