Pecci e le difficoltà di "scoprirsi" padre

foto Ufficio stampa 10:34 - E' in scena al teatro di Manzoni di Milano fino al 4 novembre, "Kramer contro Kramer". Nei ruoli che al cinema furono di Dustin Hoffman e Meryl Streep ci sono Daniele Pecci e Federica Di Martino. "Rispetto al film - spiega Pecci a Tgcom24 -, abbiamo puntato sulla frattura della coppia, sottolineando ancora di più la relazione tra il figlio e il padre che si ritrova all'improvviso da solo con lui". - E' in scena al teatro di Manzoni di Milano fino al 4 novembre, "Kramer contro Kramer". Nei ruoli che al cinema furono di Dustin Hoffman e Meryl Streep ci sono Daniele Pecci e Federica Di Martino. "Rispetto al film - spiega Pecci a Tgcom24 -, abbiamo puntato sulla frattura della coppia, sottolineando ancora di più la relazione tra il figlio e il padre che si ritrova all'improvviso da solo con lui".

Il testo teatrale di "Kramer contro Kramer" è stato scritto da Avery Corman, già autore del romanzo da cui era stato tratto il celebre film di Robert Benton del 1979. Pecci arriva a questo ruolo, dopo i molteplici successi in televisione e al cinema, non senza avere avuto all'inizio qualche titubanza. "Il produttore ha preso i diritti e me l'ha proposto - spiega -. Inizialmente l'ho anche rifiutato perché quelle che derivano dal cinema sono drammaturgie che di solito non mi interessano. Sono stato invitato a pensarci su meglio, abbiamo lavorato molto a una riduzione che fosse la più teatrale possibile e alla fine ho deciso di accettare".



Eppure il testo della piece non è un derivato dal film ma una sceneggiatura originale...

In realtà il film è tratto da un romanzo. All'epoca dell'uscita lo stesso autore scrisse una sorta di sceneggiatura teatrale ma in qualche modo ha mantenuto la scrittura cinematografica che in teatro sarebbe irriproducibile. Quindi c'è stato un grande lavoro per cercare di riunire l'azione in un luogo, ridurre la scansione temporale... insomma le famose tre unità aristoteliche, sempre lì si torna.



Cosa avete sfrondato?

Abbiamo eliminato le cose con le quali il pubblico poteva riconoscersi meno. Non ci sono più gli Stati Uniti, la Manhattan degli anni 70 e tanto meno gli anni 70. E poi della moltitudine di personaggio che c'erano nello script originale ne sono rimasti otto e abbiamo condensato il senso della storia nell'unico che ci sembrava teatrale e universale: la frattura di una coppia e questo padre che rimane solo con un bambino diventando per la prima volta davvero padre, instaurando una relazione con il figlio.



A proposito della Manhattan degli anni 70, all'epoca del film la storia si inseriva in un contesto socio-culturale ben diverso da quello attuale. Come l'avete adattata?

L'abbiamo attualizzata per esempio trasportando la famosa scena del tribunale da un'aula americana, con il famoso interrogatorio, a a quella di in un tribunale italiano. Chiunque ha avuto a che fare almeno una volta con un tribunale civile o dei minori si ritroverà sicuramente perché è una delle scene più forti e realistiche dello spettacolo.



Nel film era molto forte la tematica femminista, l'avete mantenuta?

No, abbiamo preferito toglierla perché oggi avrebbe meno senso. Abbiamo spostato la questione su un aspetto molto moderno che è quello della "maternity blues", una sindrome che colpisce alcune madri che a un certo punto abbandonano i figli o arrivano addirittura a ucciderli. E' una sorta di inadeguatezza che queste donne sentono di fronte all'essere madre. Quindi nel personaggio di Joanna puntiamo l'accento su un'enorme depressione e volontà di uscire da quella situazione.



PER INFORMAZIONI

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901 - Fax 02 76005471

www.teatromanzoni.it

stampa@teatromanzoni.it

Massimo Longoni