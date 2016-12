Aguilera: "Grazie a Dio è stata dura"

foto Twitter Correlati LA TRASFORMAZIONE

Questi ultimi anni non sono stati per niente facili per Christina Aguilera. Prima il divorzio, poi le stroncature e infine i chili in più, che hanno attratto su di lei gli implacabili riflettori dello show-biz. Il giudice di "The Voice" è però riuscita a dar voce a tutte queste delusioni in "Lotus" (in uscita il prossimo 13 novembre) che, non a caso, la vede risorgere nuda in copertina come la famosa Venere di Botticelli.

Il giudice di "The Voice" negli ultimi anni è stata costantemente al centro delle critiche dei media per i suoi chili in più, ha dovuto affrontare un divorzio e i critici musicali l'hanno ripetutamente stroncata. Un periodo difficile, che però ha fortificato al popstar.



"Non avrei mai scritto canzoni come Beautiful se avessi avuto una vita equilibrata sia come artista che come donna" spiega la cantante a Marie Claire.



In campo artistico, però, la cantante non sempre ha goduto della massima libertà di espressione e spesso si è dovuta piegare alle esigenze dello show-biz:"Prima l'etichetta discografica e l'entourage che mi circondava non mi lasciavano mai l'ultima parola, a partire dalla musica per passare a quello che dovevo indossare. Mi sembrava di essere in prigione!".



"Lotus" - in uscita il prossimo 13 novembre - segna invece una svolta professionale molto importante per la Aguilera. "È entusiasmante essere a un punto della mia carriera in cui posso in chiudere il cerchio con un album così, che è un inno all'essere se stessi - spiega - È fantastico sentire di avere una mia voce ora e di poterla condividere" ammette la popstar, che spiega di non aver sembra goduto della massima libertà nei suoi progetti.