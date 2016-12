Zucchero va a Cuba e fa ballare i fan

foto Ufficio stampa 12:36 - Il 19 ottobre Zucchero fa ballare i suoi fan e pubblica venerdì il primo singolo "Guantanamera (Guajira)" che fa da apripista all'album "La Sesión Cubana" registrato a l'Havana, insieme ai più importanti musicisti cubani. Il disco verrà pubblicato il 20 novembre in tutto il mondo. "Questo progetto è un viaggio che va da New Orleans a Mexicali fino a Cuba. Suoni e ritmi latini , cubani, tex -mex si fondono insieme ballando", dice Zucchero. - Il 19 ottobrefa ballare i suoi fan e pubblica venerdì il primo singolo "che fa da apripista all'albumregistrato a l'Havana, insieme ai più importanti musicisti cubani. Il disco verrà pubblicato il 20 novembre in tutto il mondo. "Questo progetto è un viaggio che va da New Orleans a Mexicali fino a Cuba. Suoni e ritmi latini , cubani, tex -mex si fondono insieme ballando", dice Zucchero.

Il disco, prodotto da Zucchero e Don Was, mixato da Michael Brauer, contiene sette canzoni inedite, ma anche sei successi completamente riarrangiati (“Baila”, “Un Kilo”, “Così Celeste”, “Cuba Libre”, ”Indaco dagli occhi del cielo” e “L’Urlo”). Oltre al primo singolo “Guantanamera (Guajira)”, adattato da Zucchero nella versione italiana, nell’album sono presenti gli inediti “Love is all around” e “Sabor a ti”, la cover “Never is a moment”, due cover in spagnolo, “Nena” e “Pana”, in duetto con Bebe, e “Ave Maria no morro”, in lingua portoghese, cantato insieme a Djavan, uno tra i più prestigiosi esponenti della musica brasiliana contemporanea.